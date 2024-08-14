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AH股新聞

14/08/2024 10:37

《Ａ股焦點》萬科Ａ稍跌遭穆迪貶級，設Ｐｒｅ－ＲＥＩＴ接管商場

　　《經濟通通訊社１４日專訊》穆迪將萬科（０２２０２）（深：０００００２）的長期企業
家族評級從Ｂａ３下調至Ｂ１，展望仍為負面，代表未來可能進一步降級。穆迪表示，下調評級
反映了由於合同銷售和利潤率持續承壓，預計形勢將會走弱。
　　萬科Ａ股價跌０﹒５９％，報６﹒７９元人民幣。Ｈ股則無升跌。
　
＊推瘦身新招，成立Ｐｒｅ－ＲＥＩＴ基金＊
　
　　另外萬科公布，計劃將旗下深圳龍崗萬科廣場、北京舊宮萬科廣場項目出售予一個由萬科子
公司有份出資的Ｐｒｅ－ＲＥＩＴ基金，該基金募集規模為２２﹒３４億元，萬科兩家附屬公司
合共出資１２﹒５億元，合計佔該基金規模約５６％，且萬科有權按照合同約定將其中不超過
３６﹒０５％的認繳份額轉讓給後續投資人。據內媒報道，該基金將委托萬科旗下印力集團繼續
提供資產管理服務。
　　萬科正在推行其董事長郁亮所提出的「輕資產經營」模式，公司上月曾向投資者表示，公司
正策劃包括「瘦身健體」在內的一攬子方案，構建面向未來的、戰略的、可持續的資產退出渠道
，尤其是ＲＥＩＴ和Ｐｒｅ－ＲＥＩＴ基金。上月萬科向新加坡政府投資公司出售了上海南翔印
象城ＭＥＧＡ的４８％股權，印力上海以「小股操盤」繼續運營該商場。（ｅｙ）

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