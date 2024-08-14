《打擊貪腐》廣東中山原市長危偉漢涉嫌受賄被雙開

《經濟通通訊社１４日專訊》廣東省中山市連續兩任市長涉嫌受賄落馬。據廣東省紀委監委

消息，日前，廣東省紀委監委對廣東省中山市委原副書記、市政府原市長危偉漢嚴重違紀違法問

題進行了立案審查調查。

經查，危偉漢喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；廉潔底線失守，通過民間借貸

獲取大額回報；大搞權錢交易，利用職務上的便利為他人在項目推進、用地審批等方面謀利，並

非法收受巨額財物。危偉漢構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，依據有關規定，經廣東省紀委常

委會會議研究並報廣東省委批准，決定給予危偉漢開除黨籍處分；由廣東省監委給予其開除公職

處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送

。

公開資料顯示，危偉漢１９６５年出生，廣東廣州人。他先後任職廣州市政府副秘書長、辦

公廳黨組成員、城市管理委主任、黨委書記、荔灣區委書記；２０１８年１０月調任中山市委副

書記、副市長、代市長，於次月獲任市長。２０２１年履新廣東省退役軍人事務廳黨組書記，後

獲任副廳長。２０２２年４月擔任省政協一級巡視員。今年４月落馬受查。

危偉漢前任焦蘭生在２０２３年５月涉嫌受賄被東莞市檢察院逮捕，中山市已有連續兩任市

長先後落馬。（ｒｙ）

