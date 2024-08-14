【數據解讀】７月新增貸創近１５年低，分析料第四季再降政策利率

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，今年首７個月新增貸款１３﹒５３萬億元（人

民幣．下同）。按此計算，７月新增貸款約２６００億元，創近１５年低，遠遜預期。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，７月為傳統信貸小月，月內貸款投放普遍呈季節性回落。

在季節性效應、信貸有效需求不足以及「擠水分」影響難以快速消退等因素影響下，７月新增信

貸強度不高。

人行主管媒體《金融時報》發文稱，７月金融總量增長基本穩定，「擠水分」效果持續顯現

；合理看待當前金融數據變化。

東方金誠首席宏觀分析師王青判斷，短期內信貸和社融分化走勢將會延續，金融總量指標還

將低位運行一段時間，接下來要重點關注金融資源對科技創新和小微企業的支持力度，這將對後

期經濟增速和就業狀況有重要影響。綜合考慮下半年的經濟運行態勢和物價水平，以及貨幣政策

配合政府債券發行的需要，不排除三季度降準的可能，而伴隨美聯儲９月降息概率顯著較大，人

行有可能在四季度再度下調政策利率。在金融「擠水分」衝擊逐步減弱，三季度末前後金融總量

指標下行勢頭有望逐步企穩，其中年底前Ｍ２增速有一定回升空間。（ｃｔ）

