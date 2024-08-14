  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

14/08/2024 09:13

【數據解讀】７月新增貸創近１５年低，分析料第四季再降政策利率

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，今年首７個月新增貸款１３﹒５３萬億元（人
民幣．下同）。按此計算，７月新增貸款約２６００億元，創近１５年低，遠遜預期。
　　民生銀行首席經濟學家溫彬表示，７月為傳統信貸小月，月內貸款投放普遍呈季節性回落。
在季節性效應、信貸有效需求不足以及「擠水分」影響難以快速消退等因素影響下，７月新增信
貸強度不高。
　　人行主管媒體《金融時報》發文稱，７月金融總量增長基本穩定，「擠水分」效果持續顯現
；合理看待當前金融數據變化。
　　東方金誠首席宏觀分析師王青判斷，短期內信貸和社融分化走勢將會延續，金融總量指標還
將低位運行一段時間，接下來要重點關注金融資源對科技創新和小微企業的支持力度，這將對後
期經濟增速和就業狀況有重要影響。綜合考慮下半年的經濟運行態勢和物價水平，以及貨幣政策
配合政府債券發行的需要，不排除三季度降準的可能，而伴隨美聯儲９月降息概率顯著較大，人
行有可能在四季度再度下調政策利率。在金融「擠水分」衝擊逐步減弱，三季度末前後金融總量
指標下行勢頭有望逐步企穩，其中年底前Ｍ２增速有一定回升空間。（ｃｔ）

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

看奧運比賽，想中美競爭

13/08/2024 12:53

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金