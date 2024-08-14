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AH股新聞

14/08/2024 09:28

《Ａ股行情》滬指低開０﹒０６％，７月家庭及企業新增貸罕見縮減

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國７月ＰＰＩ升幅低於預期，市場對９月降息預期進一步增
加，隔夜美股走高，然而受內地金融數據拖累，滬深股市今早仍小幅低開，滬綜指低開
０﹒０６％，報２８６６﹒２４點，深成指低開０﹒０７％，創業板指低開０﹒０５％。
　　人民銀行公布，７月末人民幣貸款餘額２５１﹒１１萬億元（人民幣．下同），同比增長
８﹒７％，據測算７月新增人民幣貸款約２６００億元，遠低於預期的４５００億元，創
２００９年１０月以來新低，較上月的２﹒１３萬億元大幅下滑，比去年同期亦少增
８５９﹒２６億元。
　　人行數據顯示，今年初截至７月底對實體經濟發放的人民幣貸款（僅計算家庭和企業部門，
不包括金融機構）增加１２﹒３８萬億元，《彭博》根據該數字測算，這一數據較之前一個月萎
縮約７６７億元，是２００５年７月以來的首次萎縮，這意味著家庭和企業忙於償付債務，「還
錢的比借錢的多」，引發外界對中國「資產負債表衰退」的憂慮。
　　人民銀行今日進行３６９２億元７天期逆回購，淨投放３６９２億元，本周連續三個交易日
共放水８２８１﹒１億元。
　　另外，據《華爾街日報》引述消息人士報道，華為正克服美國限制，接近推出新款人工智能
（ＡＩ）晶片昇騰９１０Ｃ，號稱性能媲美英偉達去年推出的ＡＩ晶片Ｈ１００，挑戰英偉達在
內地市場的地位，關注相關概念。（ｅｙ）

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