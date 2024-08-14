《Ａ股行情》滬綜指半日跌０﹒３５％，貸款需求萎靡工業板塊領跌

《經濟通通訊社１４日專訊》市場對美聯儲９月降息預期進一步增加，隔夜美股走高，然而

受內地金融數據拖累，滬深股市今早仍小幅低開，半日化纖化工、工程機械、鋼鐵等板塊跌超

１％，即使三大電信商上升，滬綜指半日仍收跌０﹒３５％，報２８５７﹒９點，深成指跌

０﹒７５％，創業板指更挫１﹒０１％。

成交低迷持續，兩市半日成交只有３０１９億元人民幣，但已較上日（１３日）同時段的超

低水平回升４﹒５％。

人民銀行公布，７月末人民幣貸款餘額２５１﹒１１萬億元（人民幣．下同），同比增長

８﹒７％，據測算７月新增人民幣貸款約２６００億元，遠低於預期的４５００億元，創

２００９年１０月以來新低，較上月的２﹒１３萬億元大幅下滑，比去年同期亦少增

８５９﹒２６億元。



＊華為海思概念漲，傳華為新晶片媲美英偉達＊



人行數據顯示，今年初截至７月底對實體經濟發放的人民幣貸款（僅計算家庭和企業部門，

不包括金融機構）增加１２﹒３８萬億元，《彭博》根據該數字測算，這一數據較之前一個月萎

縮約７６７億元，是２００５年７月以來的首次萎縮，這意味著家庭和企業忙於償付債務，「還

錢的比借錢的多」，引發外界對中國「資產負債表衰退」的憂慮。

企業部門對貸款需求疲軟，化纖、化工等工業板塊今早領跌。新鳳鳴（滬：６０３２２５）

挫４％，三友化工（滬：６００４０９）跌３﹒１％，桐昆股份（滬：６０１２３３）、恒逸石

化（深：０００７０３）跌２﹒２％，榮盛石化（深：００２４９３）跌２﹒１％，華峰化學

（深：００２０６４）跌１﹒９％；輝豐股份（深：００２４９６）挫５﹒６％，華塑股份

（滬：６００９３５）跌４﹒３％，華魯恆升（滬：６００４２６）跌４％，泉為科技

（深：３００７１６）軟３﹒８％。

華為據悉即將推出媲美英偉達Ｈ１００的新ＡＩ晶片，外電指包括字節跳動、百度在內的互

聯網公司正就購買事項與華為進行磋商，可能的訂單價值約２０億美元。華為海思概念股早盤走

高，世紀鼎利（深：３０００５０）飆１６﹒３％，天邑股份（深：３００５０４）升

１２﹒４％，慧博雲通（深：３０１３１６）漲７％，力源信息（深：３００１８４）升

４﹒６％，智立方（深：３０１３１２）升４﹒２％。（ｅｙ）

