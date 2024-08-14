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AH股新聞

14/08/2024 15:07

《Ａ股行情》滬指收跌０﹒６％成交續慘淡，深市再刷半年低

　　《經濟通通訊社１４日專訊》市場對美聯儲９月降息預期進一步增加，隔夜美股走高，然而
受內地金融數據拖累，滬深股市今早仍小幅低開，半日多個工業板塊已跌超１％，午後跌幅更擴
大，全日超過３５００隻個股下跌。滬綜指全日收跌０﹒６％，報２８５０﹒６５點，深成指更
跌１﹒１７％，創業板指挫１﹒４２％，深市兩指數都在全日最低位收市，齊齊刷新２月６日以
來新低。
　　成交低迷持續，兩市全日成交只有４７７５億元（人民幣．下同），較昨日的超低水平僅回
升２億元，維持在最近四年半以來低位。
　　人民銀行公布，７月末人民幣貸款餘額２５１﹒１１萬億元，同比增長８﹒７％，據測算７
月新增人民幣貸款約２６００億元，遠低於預期的４５００億元，創２００９年１０月以來新低
，較上月的２﹒１３萬億元大幅下滑，比去年同期亦少增８５９﹒２６億元。
　
＊實體經濟貸款萎縮，車股失望跌＊
　
　　人行數據顯示，今年初截至７月底對實體經濟發放的人民幣貸款（僅計算家庭和企業部門，
不包括金融機構）增加１２﹒３８萬億元，《彭博》根據該數字測算，這一數據較之前一個月萎
縮約７６７億元，是２００５年７月以來的首次萎縮，這意味著家庭和企業忙於償付債務，「還
錢的比借錢的多」，引發外界對中國「資產負債表衰退」的憂慮。
　　企業部門對貸款需求疲軟，家庭部門亦不願借貸影響內需，工業板塊領跌。化纖股方面，新
鳳鳴（滬：６０３２２５）挫５﹒３％，三友化工（滬：６００４０９）、桐昆股份
（滬：６０１２３３）跌３﹒６％，榮盛石化（深：００２４９３）跌３﹒２％，華峰化學
（深：００２０６４）跌３﹒１％，恒逸石化（深：０００７０３）跌３％。
　　汽車股同跌，上汽集團（滬：６００１０４）瀉２﹒３％，賽力斯（滬：６０１１２７）跌
２﹒２％，長城汽車（滬：６０１６３３）跌１﹒３％，比亞迪（深：００２５９４）價跌
０﹒９％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌０﹒８％。
　
＊迎接黑神話，遊戲股先炒為敬＊
　
　　內地首款３Ａ遊戲作品《黑神話：悟空》即將上市，遊戲板塊迎來一波炒作，富春股份
（深：３００２９９）飆１５％，華誼兄弟（深：３０００２７）升１４％，惠程科技
（深：００２１６８）、凱撒文化（深：００２４２５）、雷柏科技（深：００２５７７）等集
體漲停。
　　鴻海旗下工業富聯（滬：６０１１３８）上半年營收２６６０﹒９億元，同比增長
２８﹒６９％，歸母淨利潤８７﹒４億，同比增長２２﹒０４％。工業富聯全日價升２﹒９％，
報２１﹒３８元。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３３０９﹒２４　－０﹒７５　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２８５０﹒６５　－０﹒６０　　　　２０７４﹒５８　　
　　上證Ａ股指數　　２９８７﹒６９　－０﹒６０　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８３１１﹒００　－１﹒１７　　　　２６９９﹒９６　　
　　深圳創業板指數　１５８４﹒３３　－１﹒４２　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３３﹒６７　　＋０﹒３１　　　　　０﹒７０　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１０２﹒１１　－０﹒２７　　　　　０﹒５０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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