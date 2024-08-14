《中國要聞》據報美財團有意收購，英球會雷丁有望脫離中資陰影

《經濟通通訊社１４日專訊》擁有超過１５０年歷史的英國球會雷丁（Ｒｅａｄｉｎｇ

ＦＣ），在中國商人戴氏姊弟持有的七年間，不但沒有好好經營，甚至還逾期欠薪欠稅，因違反

財務條款多次被扣分，球隊士氣低落賽績慘淡，甚至在本賽季降班踢英甲，憤怒的球迷曾在比賽

現場抗議要求班主離開球會，英國媒體評論道：雷丁正在一步步「走向末日」。

據《彭博》報道，美國金融業人士Ｒｏｂ Ｃｏｕｈｉｇ所牽頭的一個財團有意收購雷丁，

並接近達成協議，該財團承諾將幫助雷丁償還與第三方債權人的現有債務，Ｃｏｕｈｉｇ本人更

曾到現場觀看球會比賽。



＊古老球會淪落，映照中資崩析現況＊



內地房地產公司人和商業集團行政總裁戴永革及其姐姐戴秀麗目前共同持有雷丁７５％股權

，成為球會班主，由於戴永革的姓氏譯音（Ｄａｉ）和英文單詞「Ｄｉｅ」（死亡）相近，所以

有球迷組織一個名為「Ｓｅｌｌ Ｂｅｆｏｒｅ Ｗｅ Ｄａｉ」團體，發起行動要求戴永革出

售球會。

受益於內地大力發展土地財政，房地產業務一度讓戴氏家族成為黑龍江首富，但隨著內地樓

市快速下行，戴氏家族亦出現了流動性問題，旗下已退市的前上市公司中國地利年初曾在通告中

提到，戴永革相關兩筆境內貸款出現逾期。

而就在雷丁陷入深淵之前，戴氏姊弟還曾收購過一家比利時昔日勁旅皇家魯瑟拉勒，然而這

家球會在其管理下連降三級，甚至在２０２０年宣告破產。

中國企業自２０１４年起掀起一股海外併購潮，買車企買酒莊買地買礦都屢見不鮮，足球隊

自然也成為了富豪們的心頭好。萬達、復星、蘇寧等知名企業紛紛收購球會，當時的中資企業在

歐洲五大聯賽中頗具影響力。這些企業在國內大舉融資，並將資金投入海外併購，這一舉動被認

為是為了轉移資產。然而，隨著國家多個部門聯合收緊資金外流，這股海外併購潮逐漸平息。外

媒曾分析指出，在內地當局的限制下，中國企業難以將資金轉移至海外支持球會運營，這才導致

了部分球會出現財政問題。（ｅｙ）

