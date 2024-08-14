《打擊貪腐》前貴州黨委書記孫志剛認罪，檢方追溯貪腐罪行二十年

《經濟通通訊社１４日專訊》曾任貴州省長及中共貴州省委書記的孫志剛，在退休不到半年

便遭內地當局調查，是中共二十大後至今首名被查的卸任省級黨委書記，也是二十大後第二名被

查的正省級官員。據報孫志剛今日在天津法院當庭「認罪悔罪」，法庭擇期宣判。

孫志剛被指涉及的罪行橫跨長達２１年。天津檢方起訴指控，由２００２年下半年至

２０２３年８月，孫志剛利用職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人

在推進項目、認購股份、承攬工程、房地產開發等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受上

述單位和個人給予的財物，共計價值超過８﹒１３億元人民幣。

內媒指，孫志剛進行了最後陳述並當庭表示認罪悔罪，法庭最後宣布休庭，擇期宣判。

根據中央紀委國家監委此前通報，孫志剛被指廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金，通過民

間借貸獲取大額回報，利用職務影響為其子經營活動提供幫助；干預和插手司法活動；不重視家

風建設，對配偶、子女失管失教；將黨和人民賦予的公權力異化為謀私的工具，大肆收錢斂財，

利用職務便利為他人在項目承攬、股份認購等方面謀利，並非法收受巨額財物。



＊曾空降貴州任一把手，該省要求肅清流毒＊



孫志剛於２００２年６月出任湖北省委常委、省委秘書長、省直機關工委書記，至２０１０

年調至國家發改委任副主任兼國務院醫改辦主任，２０１３年３月，孫志剛履新國家衛生和計劃

生育委員會副主任、黨組副書記、國務院醫改辦主任（正部長級）。

到２０１５年，孫志剛空降貴州任省委副書記、副省長和代理省長，其後任貴州省長及中共

貴州省委書記，接替陳敏爾。孫志剛於２０２０年卸任在貴州的一切職務，２０２１年起出任全

國人大財經委副主任，並於去年３月卸任退休。

孫志剛受查一事去年曾震動貴州政壇。《貴州日報》曾報道，貴州省召開省委常委會會議，

通報孫志剛被查消息，會上指控孫志剛「涉嫌嚴重違紀違法，嚴重敗壞了黨的形象，嚴重辜負了

黨中央和全省人民的信任，嚴重破壞了貴州風清氣正的良好政治生態，影響極其惡劣，教訓極其

深刻」。貴州省還曾召開會議，提出務實舉措，要求整改到位，堅決徹底肅清孫志剛流毒和惡劣

影響。（ｅｙ）

