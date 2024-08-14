  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

14/08/2024 17:39

《打擊貪腐》前貴州黨委書記孫志剛認罪，檢方追溯貪腐罪行二十年

　　《經濟通通訊社１４日專訊》曾任貴州省長及中共貴州省委書記的孫志剛，在退休不到半年
便遭內地當局調查，是中共二十大後至今首名被查的卸任省級黨委書記，也是二十大後第二名被
查的正省級官員。據報孫志剛今日在天津法院當庭「認罪悔罪」，法庭擇期宣判。
　　孫志剛被指涉及的罪行橫跨長達２１年。天津檢方起訴指控，由２００２年下半年至
２０２３年８月，孫志剛利用職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人
在推進項目、認購股份、承攬工程、房地產開發等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受上
述單位和個人給予的財物，共計價值超過８﹒１３億元人民幣。
　　內媒指，孫志剛進行了最後陳述並當庭表示認罪悔罪，法庭最後宣布休庭，擇期宣判。
　　根據中央紀委國家監委此前通報，孫志剛被指廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金，通過民
間借貸獲取大額回報，利用職務影響為其子經營活動提供幫助；干預和插手司法活動；不重視家
風建設，對配偶、子女失管失教；將黨和人民賦予的公權力異化為謀私的工具，大肆收錢斂財，
利用職務便利為他人在項目承攬、股份認購等方面謀利，並非法收受巨額財物。
　
＊曾空降貴州任一把手，該省要求肅清流毒＊
　
　　孫志剛於２００２年６月出任湖北省委常委、省委秘書長、省直機關工委書記，至２０１０
年調至國家發改委任副主任兼國務院醫改辦主任，２０１３年３月，孫志剛履新國家衛生和計劃
生育委員會副主任、黨組副書記、國務院醫改辦主任（正部長級）。
　　到２０１５年，孫志剛空降貴州任省委副書記、副省長和代理省長，其後任貴州省長及中共
貴州省委書記，接替陳敏爾。孫志剛於２０２０年卸任在貴州的一切職務，２０２１年起出任全
國人大財經委副主任，並於去年３月卸任退休。
　　孫志剛受查一事去年曾震動貴州政壇。《貴州日報》曾報道，貴州省召開省委常委會會議，
通報孫志剛被查消息，會上指控孫志剛「涉嫌嚴重違紀違法，嚴重敗壞了黨的形象，嚴重辜負了
黨中央和全省人民的信任，嚴重破壞了貴州風清氣正的良好政治生態，影響極其惡劣，教訓極其
深刻」。貴州省還曾召開會議，提出務實舉措，要求整改到位，堅決徹底肅清孫志剛流毒和惡劣
影響。（ｅｙ）

WoW WoW星期三：健康網購產品低至半價！(只限今天)► 火速行動

返回AH股新聞

上一篇新聞︰14/08/2024 17:43  《滬╱深股通》工業富聯為滬股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

15/08/2024 07:53  《國企紅籌》晨鳴紙業（１８１２）中期轉賺２８６５萬人幣不派息

15/08/2024 07:52  《滬╱深股通》工業富聯為滬股通十大成交活躍股榜首

14/08/2024 18:01  《中國要聞》峰飛航空科技指「空中的士」價格將可降至每公里６元

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以色列伊朗的明槍與暗箭

14/08/2024 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金