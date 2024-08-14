《打擊貪腐》中紀委：深化金融、國企等重點領域腐敗問題治理

《經濟通通訊社１４日專訊》中紀委國家監委網站發表題為《深化整治權力集中、資金密集
、資源富集領域腐敗》的評論文章強調，深入貫徹落實二十屆三中全會部署，要緊盯重點、抓住
關鍵，推進權力集中、資金密集、資源富集等重點領域的腐敗問題治理不斷深化，持續拓展反腐
敗鬥爭的深度廣度，提高治理腐敗效能。
文章指，「油水越多的地方越容易滑倒」，相比其他領域，金融、國企、能源、醫藥和基建
工程等重點領域政策支持力度大、投資密集、資源集中。從近年來查處的腐敗案件可以看出，一
些重點領域往往腐敗易發多發，必須盯緊盯牢重點領域特別是其中的重點人、重點事、重點崗位
，找準問題、對症施治、靶向糾治、精準發力。
＊受賄行賄一起查，破除權錢交易關係網＊
文章指出，深化整治權力集中、資金密集、資源富集領域腐敗，既要在「懲」字上下功夫，
也要在「治」字上做文章，做到「懲」、「治」結合、系統施治，從源頭上解決問題、防範風險
。
文章提出，要結合不同行業、不同主體的特徵，圍繞案發領域的權力運行、內控機制、工作
程序等方面，深入查找制度建設薄弱點、權力運行風險點、監督管理空白點，深化以案促改促治
，斬斷利益輸送鏈條。
文章又強調，深化整治權力集中、資金密集、資源富集領域腐敗要取得長效，需要強化受賄
、行賄一起查，斬斷官商勾結利益鏈，破除權錢交易關係網。（ｓｌ）
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