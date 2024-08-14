《打擊貪腐》中紀委：深化金融、國企等重點領域腐敗問題治理

《經濟通通訊社１４日專訊》中紀委國家監委網站發表題為《深化整治權力集中、資金密集

、資源富集領域腐敗》的評論文章強調，深入貫徹落實二十屆三中全會部署，要緊盯重點、抓住

關鍵，推進權力集中、資金密集、資源富集等重點領域的腐敗問題治理不斷深化，持續拓展反腐

敗鬥爭的深度廣度，提高治理腐敗效能。

文章指，「油水越多的地方越容易滑倒」，相比其他領域，金融、國企、能源、醫藥和基建

工程等重點領域政策支持力度大、投資密集、資源集中。從近年來查處的腐敗案件可以看出，一

些重點領域往往腐敗易發多發，必須盯緊盯牢重點領域特別是其中的重點人、重點事、重點崗位

，找準問題、對症施治、靶向糾治、精準發力。



＊受賄行賄一起查，破除權錢交易關係網＊



文章指出，深化整治權力集中、資金密集、資源富集領域腐敗，既要在「懲」字上下功夫，

也要在「治」字上做文章，做到「懲」、「治」結合、系統施治，從源頭上解決問題、防範風險

。

文章提出，要結合不同行業、不同主體的特徵，圍繞案發領域的權力運行、內控機制、工作

程序等方面，深入查找制度建設薄弱點、權力運行風險點、監督管理空白點，深化以案促改促治

，斬斷利益輸送鏈條。

文章又強調，深化整治權力集中、資金密集、資源富集領域腐敗要取得長效，需要強化受賄

、行賄一起查，斬斷官商勾結利益鏈，破除權錢交易關係網。（ｓｌ）

