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AH股新聞

14/08/2024 11:07

《中國要聞》官媒：治亂須用重典，全方位打擊治理電信網絡詐騙

　　《經濟通通訊社１４日專訊》官媒《人民日報》今日發表評論文章稱，對於新型電信網絡詐
騙，「治亂須用重典」，強調要精準施策，多措並舉，凝聚合力，常抓不懈，形成全方位打擊治
理電信網絡詐騙違法犯罪的天羅地網。
　　文章引述數據指，近五年來，全國公安機關共破獲電信網絡詐騙犯罪案件１９４﹒５萬宗，
電信網絡詐騙發案數和損失金額均下降３０％，電信網絡詐騙犯罪上升勢頭得到有效遏制。
　　不過，隨著網絡技術的發展，「ＡＩ換臉擬聲」、虛假網絡投資理財等新型電信網絡詐騙不
斷翻新花樣，偽裝性越來越強，打擊電信網絡詐騙違法犯罪仍面臨諸多痛點、堵點。
　　文章強調，要堅持從嚴從實從細，對貸款、刷單、虛假投資理財、冒充電商物流客服等涉詐
黑灰產業實施集群打擊。持續推進針對涉詐電話卡、物聯網卡等的「斷卡行動」，開展涉詐「資
金鏈」治理。此外，還要搗毀為境外詐騙集團提供支撐服務的犯罪團夥，依法嚴懲從事各類「黑
灰產」的犯罪分子。
　　文章又強調，相關部門在常態化開展偵查打擊、防範宣傳、追贓挽損等工作的同時，還需強
化反詐總動員，盯住違法犯罪關鍵環節，徹底斬斷背後利益鏈條，形成共同打擊治理電信網絡詐
騙違法犯罪的強大合力。（ｓｌ）

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