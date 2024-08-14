《中國要聞》官媒：治亂須用重典，全方位打擊治理電信網絡詐騙

《經濟通通訊社１４日專訊》官媒《人民日報》今日發表評論文章稱，對於新型電信網絡詐

騙，「治亂須用重典」，強調要精準施策，多措並舉，凝聚合力，常抓不懈，形成全方位打擊治

理電信網絡詐騙違法犯罪的天羅地網。

文章引述數據指，近五年來，全國公安機關共破獲電信網絡詐騙犯罪案件１９４﹒５萬宗，

電信網絡詐騙發案數和損失金額均下降３０％，電信網絡詐騙犯罪上升勢頭得到有效遏制。

不過，隨著網絡技術的發展，「ＡＩ換臉擬聲」、虛假網絡投資理財等新型電信網絡詐騙不

斷翻新花樣，偽裝性越來越強，打擊電信網絡詐騙違法犯罪仍面臨諸多痛點、堵點。

文章強調，要堅持從嚴從實從細，對貸款、刷單、虛假投資理財、冒充電商物流客服等涉詐

黑灰產業實施集群打擊。持續推進針對涉詐電話卡、物聯網卡等的「斷卡行動」，開展涉詐「資

金鏈」治理。此外，還要搗毀為境外詐騙集團提供支撐服務的犯罪團夥，依法嚴懲從事各類「黑

灰產」的犯罪分子。

文章又強調，相關部門在常態化開展偵查打擊、防範宣傳、追贓挽損等工作的同時，還需強

化反詐總動員，盯住違法犯罪關鍵環節，徹底斬斷背後利益鏈條，形成共同打擊治理電信網絡詐

騙違法犯罪的強大合力。（ｓｌ）

