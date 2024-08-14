  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯
AH股新聞

14/08/2024 14:10

【內房困局】陳啟宗：房地產業應由民企主導，監管必須要完善

　　《經濟通通訊社１４日專訊》２０２４博鰲房地產論壇昨日起一連４天在海南舉行。恒隆地
產（００１０１）榮譽董事長陳啟宗今日在大會發言時表示，房地產應由民營企業主導，監管也
必須要完善。
　　陳啟宗表示，「中國房地產市場民營企業家都很貪」是一個極大的謬誤，因為「貪」是市場
經濟最主要的動力，沒貪就沒市場經濟，「所以貪不是罪，犯法的貪是罪」，而關鍵在於監管制
度－－不監管就會出問題，給予正確的監管就不會出問題。
　
＊國家應主力發展高新科技，房地產交給民企＊
　
　　他指出，目前大型房企都是國營，「因為國資委對他們管得很好，國資委不讓他們瘋，他們
要瘋也瘋不起來」，但民營的不是這樣，「所以我不認為房地產長遠應該由國家的力量主導，我
還是希望民企主導，因為國家要做的事太多，應該做一些民營不能做的、長遠一點的，包括科技
的發展等等」。發展高新科技、高新製造業，只有國家才能帶動，而房地產並非高科技行業，因
此房地產「絕對是一個應該由民營主導的行業，當然監管也必須要完善」。
　　他並稱，不相信香港的房地產商沒有內地的「瘋子」房地產商那麼貪，而美國、新加坡都一
樣，「但是制度上比較完善的話，那個貪就被法律、制度所管理，管住它，它就不成為問題」。
　
＊房地產市場的難處已積累幾十年，不讓小泡沫破裂釀成大爆破＊
　
　　他認為，目前房地產市場的難處「是幾十年延續下來的」，主要有三大因素造就「瘋子」出
現。一是賣地，政府靠賣地進帳進行基礎設施建設，雖然有好處，但長遠如此，「可能走得過頭
了」；二是地產商買地、貸款環節的監管出問題，「房地產領域很多貪污的情況滋生」，但「現
在這些領域都在往好的方向發展」；三是不讓壞的企業破產，房地產市場經過長久發展不可能沒
有一次大調整，因為房地產行業本質就一定有相當強的循環性，不允許破產就產生了以往幾十年
的很奇怪現象。
　　對於市場調整，他表示有兩種方法：一是把小泡沫一個一個爆破；二是不讓它爆破，但最後
會凝聚成一個大泡沫來一次大爆破。他直言，以往中國３０多年走過的道路正是這樣，不讓小泡
沫破裂，就只能導致最後一次大的爆破，對經濟的影響就是極其大的。
　　他又認為，目前房地產前路越來越理性，從錯誤裏學習功課，監管的環境也在進步。作為做
房地產的民企或者國企，經過這一役之後，將對房地產有一個比較理性健康的發展，是一大好事
。（ｓｌ）

WoW WoW星期三：健康網購產品低至半價！(只限今天)► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以色列伊朗的明槍與暗箭

14/08/2024 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金