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AH股新聞

14/08/2024 14:25

《神州債市》２０年期超長期特別國債中標利率２﹒３３％創新低

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國財政部今日招標首發４５０億元（人民幣．下同）２０年
期超長期特別國債，中標利率２﹒３３％，貼近二級成交水平，並創紀錄新低；投標倍數
２﹒８０倍。
　　本期國債自２０２４年８月１５日開始計息，每半年支付一次利息，付息日為每年２月１５
日（節假日順延，下同）和８月１５日，２０４４年８月１５日償還本金並支付最後一次利息。
　　首批２０年期超長期特別國債於今年５月２４日首次招標發行，總額４００億元，加權中標
利率２﹒４９％。此後兩次續發分別於６月１９日、７月１９日，中標利率分別為
２﹒３８５８％、２﹒４４１５％，規模分別為４５０億元、５５０億元。第二批２０年期超長
期特別國債今日首發，並將於９月２０日、１０月１８日、１１月８日續發。
　
＊７年期國債中標收益率創新低，３年期中標利率創逾四年低＊
　
　　此外，今日財政部招標發行╱續發的１年、３年和７年期固息國債，中標利率╱收益率分別
為１﹒３８８９％、１﹒６２４３％和１﹒９６９１％，分別較二級水平低約１１、１４和１７
個基點，發行規模分別為１２３０億、１２３０億、１１００億；其中３年期中標利率創
２０２０年５月以來逾四年新低，７年期中標收益率續刷紀錄新低。（ｓｌ）

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