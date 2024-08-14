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AH股新聞

14/08/2024 15:11

《神州債市》人行上海分部據報要求地方金融機構控制長期國債投資

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，中國人民銀行上海分部周二
（１３日）在會議上要求部分地方金融機構控制其對長期國債的投資，並說明本身的國債交易，
知情人士並提到，人行上海分部與上述機構進行一對一會談。
　　報道指，人行上海分部暫未回應置評請求。
　
＊市場認為監管態度軟化，買盤一度兇猛反撲＊
　　
　　《路透》則指出，在低迷的７月金融數據發布後，人行主管媒體《金融時報》曾發文稱，金
融管理部門對於過熱債市的輪番提示風險起到了效果，似乎預示監管態度有所軟化，國債收益率
今早進一步回落。不過午後《金融時報》再發文提示市場風險，此外市場亦有人行正回購傳言浮
現，午後國債收益率降幅明顯收窄。
　　報道引述市場人士稱，在監管態度稍有緩和之後，買盤即出現兇猛反撲，表明在當前基本面
邏輯未變的情況下，債市中長期看多預期仍是主流，欠配需求仍待滿足。不過考慮到監管的最終
調控目標尚未完全明朗，短期走勢不確定性猶存，繼續關注人行信號以及大行賣債動向。
　　上海一銀行交易員則表示，７月金融數據確實很弱，在當下的實體經濟環境中，的確看不到
債市有持續調整的動力。（ｓｌ）

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