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AH股新聞

14/08/2024 13:55

【ＦＯＣＵＳ】家庭企業忙「卸鼎」，「促消費」亟待落地

　　【ＦＯＣＵＳ】石油需求萎縮、貸款需求低迷，就連「七夕」的浪漫需求亦今非昔比……無
不指向ＩＭＦ（國際貨幣基金組織）警告的「未來中國的通脹面臨巨大下行風險」。即使央媽扭
盡六壬阻止長期國債殖利率下行，國債期貨周三（１４日）仍全線上漲，對應周二（１３日）傍
晚發布的７月信貸數據顯示家庭、企業不約而同忙於「卸鼎（收縮債務）」，資金騰挪至還債、
理財、黃金。
　
＊實體經濟貸款１９年首縮水＊
　
　　儘管有傳統「小月」和金融「擠水分」的心理預期，但最新揭盅的新增信貸、Ｍ１（狹義貨
幣）、社融數據，仍添多個紀錄。單計７月，新增人民幣貸款２６００億元（預期：４５００億
元），錄２００９年１０月以來最低；其中，住戶短期貸款（主要為消費貸）減少２１５６億元
，長期貸款（主要為房貸）僅增１００億元，顯示家庭部門傾向以「淨償還」取代「淨借貸」。
　　社融方面，７月新增７７０８億元（預期：１萬億元），其中，政府債券淨融資錄６９１１
億元，換言之，非政府部門的融資需求相當疲弱，當月向實體經濟發放貸款減少７６７億元，為
２００５年７月以來首次縮水。
　
＊資金騰挪償貸定存買金條＊
　
　　此外，Ｍ１跌幅再刷新歷史新低（－６﹒６％），令其與Ｍ２（廣義貨幣）的剪刀差續擴大
，反映資金從活期存款搬家，用於提前償貸或定存╱理財；另一出路則是黃金，鑑於上半年人民
幣金價上漲１４％，同期金條╱金幣消費量按年飆升４６％。
　　信貸需求整體低迷，原因可歸咎兩個字「預期」，經濟預期、收入預期、回報預期。舉例而
言，儘管７月新發放個人房貸利率錄３﹒４％，按年降６８基點，接近歷史最低位，但７月百強
房企一手房銷售按年、按月仍跌２１％、３６％。樓市未擺脫下行周期拖累按揭需求，亦令住宅
類法拍房掛牌量升至２０﹒２萬套（截至６月）新高。
　
＊農業轉移人口或成突破口＊
　
　　　另一佐證是，央媽近期祭出組合拳打擊債市投機熱，包括國有大行?售國債打壓債價，暫
停農商行國債交易，啟動涉嫌操縱市場的自律調查機制等，但仍難減弱國債的吸引力，上周一度
跌至２﹒１％以下的十年期國債殖利率最新仍處於２﹒１５％的低位。而中美利差居高不下，加
上內需疲態未改，第二季外商對華直接投資減少１４８億美元，為１９９８年有數據以來第二次
錄資金淨流出。
　　隨著「實現５％增長目標」的時間僅剩不足５個月，７月底政治局會議有關「促消費」的定
調，或進入具體措施的落地期。預期再次降準減息之外，其中一大突破口即是對農業轉移人口市
民化的資金獎勵機制。

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