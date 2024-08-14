  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

14/08/2024 18:01

《中國要聞》峰飛航空科技指「空中的士」價格將可降至每公里６元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》內地積極發展低空經濟，多地陸續開通「打飛的」服務，但價
格動輒過千元（人民幣．下同）。不過，上海峰飛航空科技集團高級副總裁謝嘉近日在一場演講
中表示，當ｅＶＴＯＬ（電動垂直起降飛行器）進入到商業運營階段，應用規模達到一定數量之
後，單價將降至每人每公里６元的水平。
　　《深圳新聞網》以「打飛的」來往深圳、珠海為例，指兩地直線距離不足４０公里，未來若
乘坐ｅＶＴＯＬ從深圳蛇口到珠海九洲港碼頭，粗略估算，每人每程票價或將降至最低２４０元
，而原本至少需要兩個半小時的車程，「打飛的」僅需２０分鐘。
　　報道又提到，此前深圳東部通航相關負責人曾介紹，未來峰飛航空的ｅＶＴＯＬ「盛世龍」
規模化運營後，價格可媲美地面專車服務，預估市場價格在每人兩三百元左右。「盛世龍」預計
在２０２６年正式實現載人飛行。
　　公開資料顯示，峰飛航空科技是內地最早投入大型ｅＶＴＯＬ自動駕駛飛行器賽道的科技企
業之一，被譽為業內的「黃埔軍校」。東部通航為中國民航局和深圳市政府認定的低空改革試點
單位、中國００１號粵港直升機跨境飛行許可企業。（ｓｌ）

【你點睇】本港無人駕駛自動車最快本月底試運，你會否乘坐？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰15/08/2024 07:52  《滬╱深股通》工業富聯為滬股通十大成交活躍股榜首

下一篇新聞︰14/08/2024 17:43  《滬╱深股通》工業富聯為滬股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

15/08/2024 07:53  《國企紅籌》晨鳴紙業（１８１２）中期轉賺２８６５萬人幣不派息

14/08/2024 17:39  《打擊貪腐》前貴州黨委書記孫志剛認罪，檢方追溯貪腐罪行二十年

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以色列伊朗的明槍與暗箭

14/08/2024 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金