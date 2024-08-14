《中國要聞》峰飛航空科技指「空中的士」價格將可降至每公里６元

《經濟通通訊社１４日專訊》內地積極發展低空經濟，多地陸續開通「打飛的」服務，但價

格動輒過千元（人民幣．下同）。不過，上海峰飛航空科技集團高級副總裁謝嘉近日在一場演講

中表示，當ｅＶＴＯＬ（電動垂直起降飛行器）進入到商業運營階段，應用規模達到一定數量之

後，單價將降至每人每公里６元的水平。

《深圳新聞網》以「打飛的」來往深圳、珠海為例，指兩地直線距離不足４０公里，未來若

乘坐ｅＶＴＯＬ從深圳蛇口到珠海九洲港碼頭，粗略估算，每人每程票價或將降至最低２４０元

，而原本至少需要兩個半小時的車程，「打飛的」僅需２０分鐘。

報道又提到，此前深圳東部通航相關負責人曾介紹，未來峰飛航空的ｅＶＴＯＬ「盛世龍」

規模化運營後，價格可媲美地面專車服務，預估市場價格在每人兩三百元左右。「盛世龍」預計

在２０２６年正式實現載人飛行。

公開資料顯示，峰飛航空科技是內地最早投入大型ｅＶＴＯＬ自動駕駛飛行器賽道的科技企

業之一，被譽為業內的「黃埔軍校」。東部通航為中國民航局和深圳市政府認定的低空改革試點

單位、中國００１號粵港直升機跨境飛行許可企業。（ｓｌ）

