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AH股新聞

14/08/2024 17:38

《社保基金》社保基金斥約３８億投資股權基金，年內已出資逾百億

　　《經濟通通訊社１４日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，雲南新能股權投資基金合夥企業（有限合
夥）（下稱「雲南新能股權基金」）８月１３日成立，執行事務合夥人為廣州金宏資產管理有限
公司、深圳雲能基金管理有限公司，出資額１００﹒０４億（人民幣．下同），經營範圍為以自
有資金從事投資活動，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。
　　合夥人信息顯示，該基金由雲南省能源投資集團有限公司、全國社會保障基金理事會（下稱
「社保基金」）、中國人壽財產保險股份有限公司、廣州金宏資產管理有限公司、深圳雲能基金
管理有限公司共同出資。
　　《中國證券報．中證金牛座》進一步引述企查查數據指出，社保基金共出資約３８億元或
３７﹒９８４８％；雲南省能源投資集團有限公司出資４８﹒９８％，中國人壽財產保險股份有
限公司出資１１﹒９９５２％，廣州金宏資產管理有限公司出資０﹒０２％，深圳雲能基金管理
有限公司出資０﹒０２％。
　　報道並指，這並非社保基金首次攜手地方成立私募股權基金。據ＩＩＲ研究院數據，自
２０２３年７月至今，社保基金累計作為ＬＰ（有限合夥人）認繳出資６隻私募股權投資基金，
６隻基金合計注冊規模３９３﹒０６億元，社保基金累計出資規模２４９億元。其中今年年初至
今，社保基金累計認繳出資１０４億元。（ｓｌ）

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