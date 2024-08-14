《社保基金》社保基金斥約３８億投資股權基金，年內已出資逾百億

《經濟通通訊社１４日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，雲南新能股權投資基金合夥企業（有限合

夥）（下稱「雲南新能股權基金」）８月１３日成立，執行事務合夥人為廣州金宏資產管理有限

公司、深圳雲能基金管理有限公司，出資額１００﹒０４億（人民幣．下同），經營範圍為以自

有資金從事投資活動，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。

合夥人信息顯示，該基金由雲南省能源投資集團有限公司、全國社會保障基金理事會（下稱

「社保基金」）、中國人壽財產保險股份有限公司、廣州金宏資產管理有限公司、深圳雲能基金

管理有限公司共同出資。

《中國證券報．中證金牛座》進一步引述企查查數據指出，社保基金共出資約３８億元或

３７﹒９８４８％；雲南省能源投資集團有限公司出資４８﹒９８％，中國人壽財產保險股份有

限公司出資１１﹒９９５２％，廣州金宏資產管理有限公司出資０﹒０２％，深圳雲能基金管理

有限公司出資０﹒０２％。

報道並指，這並非社保基金首次攜手地方成立私募股權基金。據ＩＩＲ研究院數據，自

２０２３年７月至今，社保基金累計作為ＬＰ（有限合夥人）認繳出資６隻私募股權投資基金，

６隻基金合計注冊規模３９３﹒０６億元，社保基金累計出資規模２４９億元。其中今年年初至

今，社保基金累計認繳出資１０４億元。（ｓｌ）

