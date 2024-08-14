  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關注四高危機！
etnet專輯
AH股新聞

14/08/2024 16:32

【數據前瞻】機構料７月工業增加值增速微降，消費增速加快

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局將於明日公布７月工業增加值、投資和消費數據。
《路透》綜合逾４０家機構預估中值顯示，因內地有效需求仍顯不足，中國７月規模以上工業增
加值同比增速料從５﹒３％微降至５﹒２％；而在暑假旺季帶動下，７月社會消費品零售總額同
比增速預計從２％擴大至２﹒６％；１－７月固定資產投資增幅則料持穩於３﹒９％。
　　平安證券首席經濟學家鍾正聲指出，７月以來中國工業中下游生產走弱，投資實物工作量形
成繼續放緩，貨運物流數據表現不佳。不過，居民線下經濟活躍度自低位邊際恢復，外需維持相
對韌性，形成一定支撐。
　　瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤稱，儘管去年同期基數較低，不過工業生產增速或有所放緩，預
計７月工業增速將放緩至４﹒６％。
　
＊興業銀行魯政委：７月房地產投資續承壓＊
　
　　興業銀行首席經濟學家魯政委則認為，７月基建投資增速或有所放緩。房地產投資方面，建
築用鋼、螺紋鋼等房建指標繼續走弱，指向房地產投資仍將承壓。製造業投資方面，促進設備更
新政策持續加碼，在政策的支撐下，預計製造業投資仍將保持較強動能。此外，國內暑期出遊需
求旺盛帶動服務消費，疊加政策對大宗商品消費的提振，７月社零增速有望回升至２﹒９％。
（ｓｌ）

WoW WoW星期三：健康網購產品低至半價！(只限今天)► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以色列伊朗的明槍與暗箭

14/08/2024 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金