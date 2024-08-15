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AH股新聞

15/08/2024 11:55

【數據解讀】統計局：加力支持消費品以舊換新，鞏固消費恢復

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》７月社會消費品零售總額同比增長
２﹒７％，比６月份加快０﹒７個百分點。國家統計局國民經濟綜合統計司司長劉愛華在國新辦
發布會表示，近期召開的中央政治局會議強調要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著
力點要更多轉向惠民生、促消費，特別是直接向地方安排１５００億元人民幣左右超長期特別國
債資金，加力支持地方實施消費品以舊換新。隨著增加居民收入、增強消費能力和意願各項政策
的貫徹落實，消費市場恢復的基礎將進一步得到鞏固。
　
＊暑期旅遊旺季，帶動服務消費較快增長＊
　
　　劉愛華指出，服務消費保持較快增長。１－７月累計，服務零售額同比增長７﹒２％，增速
高於同期商品零售額４﹒１個百分點。在暑期旅遊旺季帶動下，交通出行服務類、旅遊咨詢租賃
服務類、文體休閒服務類消費增長較快。國鐵集團數據顯示，今年１－７月份，全國鐵路發送旅
客達到２５億人次，旅客周轉量達到９４５５億人公里，同比分別增長１５﹒７％和１０﹒６％
，均創歷史同期的新高。
　　新型消費不斷拓展。數字消費、綠色消費、健康消費正在成為新趨勢，從７月份數據看，限
額以上單位通訊器材類商品零售額同比增長１２﹒７％，體育娛樂用品類零售額增長１０﹒７％
。新能源汽車零售量同比增長３６﹒９％。智能家居、文娛旅遊、國貨潮品正在成為新增長點，
１－７月份，限額以上單位高能效等級家電、智能家電零售額增速近兩位數，明顯快於家用電器
和音像器材類的平均水平。
　　此外，在直播電商、社交電商等新業態推動下，１－７月份，實物商品網上零售額同比增長
８﹒７％，快於社會消費品零售總額５﹒２個百分點；佔社會消費品零售總額比重２５﹒６％，
佔比較上半年提升０﹒３個百分點。

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