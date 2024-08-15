【數據解讀】統計局：影響ＰＰＩ因素較多，未來部分月份或仍波動

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》７月份全國ＰＰＩ同比下降０﹒８％，環

比下降０﹒２％，降幅都和上個月相同。國家統計局總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華

表示，從未來一段時期看，影響ＰＰＩ的因素還是比較多。一方面國際大宗商品價格走勢目前仍

然存在一定的不確定性；國內房地產市場仍然在調整之中，建材相關行業需求仍然偏弱。另外一

方面，從價格變動的翹尾影響看，翹尾影響對ＰＰＩ的下拉作用下階段趨於減小。綜合來看，

ＰＰＩ下半年同比降幅有望收窄，但是也不排除有一些不確定新因素的存在，部分月份可能還會

出現波動。



＊高溫多雨天氣影響建築施工，建材需求仍然偏弱＊



從同比來看，具體結構性的變化體現在以下三個方面：一是黑色金屬、非金屬和裝備製造業

相關行業價格下降是ＰＰＩ同比下降的主要原因。首先是由於高溫多雨天氣影響建築施工，水泥

、鋼材等建材需求仍然偏弱，７月份非金屬礦物制品業價格同比下降５﹒６％，黑色金屬冶煉和

壓延加工業價格下降３﹒７％。此外，受市場需求偏弱的影響，電氣機械和器材製造業價格下降

２﹒８％，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降２﹒６％。

二是國際輸入性價格傳導影響國內相關行業價格同比繼續有所上漲。７月份，石油和天然氣

開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學制品製造業這三類價格同比分別上漲

６﹒７％、４﹒３％和０﹒３％；有色金屬冶煉和壓延加工業價格同比上漲１０﹒６％。



＊羽毛等消費需求持續恢復帶動部分消費品製造業價格上漲＊



三是消費需求持續恢復帶動部分消費品製造業價格同比有所上漲。７月份，文教工美體育和

娛樂用品製造業、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋業、家具製造業、煙草制品業價格同比漲幅在

０﹒２％－４﹒７％之間。

從環比來看，原材料製造業、計算機通信和其他電子設備製造業、電力熱力生產和供應業價

格環比下降，石油、汽車相關行業價格則是由降轉漲。總體上這些因素共同作用下，全國ＰＰＩ

同比和環比降幅都和上個月相同。

