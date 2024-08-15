【數據解讀】統計局：新興產業發展壯大，有利工業平穩較快增長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》７月規模以上工業增加值同比增長

５﹒１％，環比增長０﹒３５％。國家統計局總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華在國新

辦發布會表示，

下階段，盡管面臨國際環境嚴峻復雜、國內有效需求不足等問題挑戰，但企業預期保持比較樂觀

的狀態，７月份ＰＭＩ中企業生產指數是５０﹒１％，企業生產經營活動預期指數是５３﹒１％

，繼續處於擴張區間。同時兩重、兩新項目加快推進有利於內需擴大，新興產業和未來產業的發

展壯大也將為工業發展提供更多的動力，有利於工業保持平穩較快增長。



＊民用無人機產品產量同比增長達到８４﹒７％，服務機器人增長４１﹒６％＊



她表示，從行業看，航空航天器及設備製造業、電子及通信設備製造業、計算機及辦公設備

製造業等高端裝備行業增加值同比都達到兩位數增長，增速分別是１８﹒１％、１３﹒１％、

１１﹒０％，增速分別比６月份加快８﹒８、２﹒１和６﹒８個百分點。從產品看，民用無人機

產品產量同比增長達到８４﹒７％、服務機器人增長４１﹒６％、集成電路增長２６﹒９％、工

業機器人增長１９﹒７％，都實現了兩位數的較快增長。綠色產品快速增長，新能源汽車產量同

比增長２７﹒８％，多晶硅產量增長２７﹒３％、太陽能工業用超白玻璃增長２３﹒１％、風力

發電機組產量增長３９﹒６％。



＊３３個行業出口實現增長，增長面達到８４﹒６％＊



今年以來，雖然國際經貿環境錯綜復雜，但中國外貿企業充分發揮韌性強、活力足的優勢，

搶抓全球貿易回暖機遇，工業品出口增長有所加快。７月份，規模以上工業出口交貨值同比增長

６﹒４％，比上月加快２﹒６個百分點。在有出口的３９個大類行業中，３３個行業出口實現增

長，增長面達到８４﹒６％。主要出口行業中，電子行業出口交貨值同比由降轉增，是帶動當月

出口交貨值增速加快的主要支撐；汽車行業出口交貨值從２０２３年１２月份以來連續８個月保

持兩位數增長；通用設備、專用設備、化工行業也都實現了兩位數增長。

