【數據解讀】統計局：需求不足問題將隨以舊換新等政策落地改善

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局總經濟師、國民經濟綜合統計

司司長劉愛華在國新辦發布會表示，目前的經濟運行也確實面臨著有效需求不足的問題，對此中

央政治局會議明確強調，下半年要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策著力點更多轉向惠

民生、促消費。比如說統籌安排３０００億元人民幣超長期特別國債資金，加力支持大規模設備

更新和消費品以舊換新。隨著相關政策的逐步落地顯效，需求不足的問題也將會逐漸得到有效改

善，供需關係也會進一步趨於均衡，價格運行狀況也有望隨之逐漸好轉。



＊目前供需關係正在逐步改善之中＊



她指出，中國經濟發展目前還處於轉型發展的關鍵期，製造業生產和投資恢復的進度客觀上

存在差異，經濟運行出現分化，這是客觀存在的。但是也要看到，隨著經濟總體持續回升向好以

及需求持續恢復，目前供需關係正在逐步改善之中。同時還要看到，中國是世界主要的製造業國

家之一，生產不僅滿足國內需求，還有相當一部分通過出口滿足世界需求，１－７月份中國貨物

出口額同比增長６﹒７％，外需的改善客觀上也有利於帶動國內製造業產出和投資的較快增長。

