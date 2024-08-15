南方航空７月客運運力升１２﹒１３％，貨運運力升１０﹒４３％

《經濟通通訊社１５日專訊》中國南方航空股份（０１０５５）（滬：６０００２９）公布

，２０２４年７月，集團客運運力投入（按可利用座公里計）按年上升１２﹒１３％，其中國內

、地區和國際分別按年上升１﹒８１％、３６﹒５８％和６４﹒７４％；旅客周轉量（按收入客

公里計）按年上升１６﹒０７％，其中國內、地區和國際分別按年上升６﹒０３％、

３２﹒０１％和６５﹒８９％；客座率為８３﹒７７％，按年上升２﹒８４個百分點，其中國內

和國際分別按年上升３﹒３３和０﹒５８個百分點，地區按年下降２﹒７８個百分點。



＊貨郵載運率為４９﹒３６％＊



貨運方面，２０２４年７月貨運運力投入（按可利用噸公里－貨郵運計）按年上升

１０﹒４３％；貨郵周轉量（按收入噸公里－貨郵運計）按年上升１６﹒６７％；貨郵載運率為

４９﹒３６％，按年上升２﹒６４個百分點。



＊期內新增３條航線及引進５架飛機＊



２０２４年７月，集團新增主要３條航線，包括哈爾濱－濟南－哈爾濱、哈爾濱－南京－哈

爾濱、哈爾濱－烏魯木齊－哈爾濱，均為每周七班。

２０２４年７月，集團引進５架飛機，包含４架Ｂ７３７－８飛機和１架ＡＲＪ２１飛機，

退出３架飛機，包含１架Ａ３３０－２００飛機、１架Ｂ７３７－８００飛機和１架Ｂ７３７－

７００飛機。截至２０２４年７月底，集團合計運營９０９架運輸飛機。（ｈｐ）

