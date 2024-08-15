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AH股新聞

15/08/2024 17:57

南方航空７月客運運力升１２﹒１３％，貨運運力升１０﹒４３％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國南方航空股份（０１０５５）（滬：６０００２９）公布
，２０２４年７月，集團客運運力投入（按可利用座公里計）按年上升１２﹒１３％，其中國內
、地區和國際分別按年上升１﹒８１％、３６﹒５８％和６４﹒７４％；旅客周轉量（按收入客
公里計）按年上升１６﹒０７％，其中國內、地區和國際分別按年上升６﹒０３％、
３２﹒０１％和６５﹒８９％；客座率為８３﹒７７％，按年上升２﹒８４個百分點，其中國內
和國際分別按年上升３﹒３３和０﹒５８個百分點，地區按年下降２﹒７８個百分點。
　
＊貨郵載運率為４９﹒３６％＊
　
　　貨運方面，２０２４年７月貨運運力投入（按可利用噸公里－貨郵運計）按年上升
１０﹒４３％；貨郵周轉量（按收入噸公里－貨郵運計）按年上升１６﹒６７％；貨郵載運率為
４９﹒３６％，按年上升２﹒６４個百分點。
　
＊期內新增３條航線及引進５架飛機＊
　
　　２０２４年７月，集團新增主要３條航線，包括哈爾濱－濟南－哈爾濱、哈爾濱－南京－哈
爾濱、哈爾濱－烏魯木齊－哈爾濱，均為每周七班。
　　２０２４年７月，集團引進５架飛機，包含４架Ｂ７３７－８飛機和１架ＡＲＪ２１飛機，
退出３架飛機，包含１架Ａ３３０－２００飛機、１架Ｂ７３７－８００飛機和１架Ｂ７３７－
７００飛機。截至２０２４年７月底，集團合計運營９０９架運輸飛機。（ｈｐ）

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