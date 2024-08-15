平保截至去年底綠色保險原保費收入按年增近４９％至３７３億人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》中國平安（０２３１８）表示，集團積極踐行綠色低碳可持續

發展理念。截至２０２３年底，平安的綠色保險原保費收入達到了３７３億元（人民幣．下同）

，同比增長近４９％。綠色貸款餘額達到１４６３億元，同比增長２５﹒７％。在保險資金綠色

投資方面，規模達到１２８６億元，同比增長１９％，並且已１００％將ＥＳＧ融入投資管理要

求。

未來，中國平安將致力於在可持續發展領域發揮行業影響力，通過積極發展綠色保險、氣候

風險保險等相關保險產品，與政府、保險業、公共部門、科研機構多方合作，提升全社會應對氣

候變化和自然災害風險的能力，助力中國應對氣候變化戰略的實施，為經濟和社會高質量可持續

發展做出貢獻。

中國平安近日聯合南方科技大學、清華大學、新加坡Ｒｉｓｋ Ｌｉｇｈｔｈｏｕｓｅ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｔｅ Ｌｔｄ和安永（中國）企業諮詢發布《適應氣候變化和

災害風險治理：保險業的實踐與展望》。中國平安董事會秘書兼品牌總監盛瑞生表示，希望能通

過這項研究助力行業更好地面對氣候風險帶來的挑戰和機遇，構建更完備的保險體系，攜手譜寫

綠色發展新篇章，引領中國保險業全面應對氣候變化。未來，中國平安將充分貫徹執行科技金融

、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融，著力為經濟社會發展提供更高質量的金融服務，

積極踐行可持續發展理念。（ｃｌ）

