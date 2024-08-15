百濟神州授出購股權、受限制股份單位及業績股份單位

《經濟通通訊社１５日專訊》百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）公布，於本月

９日，董事會及╱或董事會薪酬委員會根據２０１６期權及激勵計劃的條款向五名承授人授出可

認購合共２２８３５股美國存託股份的購股權，向３３２名承授人授出涉及合共８７３９９股美

國存託股份的受限制股份單位，並向一名承授人授出涉及合共９１１９股美國存託股份的業績股

份單位。（ｂｎ）

