百濟神州授出購股權、受限制股份單位及業績股份單位

《經濟通通訊社１５日專訊》百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）公布，於本月
９日，董事會及╱或董事會薪酬委員會根據２０１６期權及激勵計劃的條款向五名承授人授出可
認購合共２２８３５股美國存託股份的購股權，向３３２名承授人授出涉及合共８７３９９股美
國存託股份的受限制股份單位，並向一名承授人授出涉及合共９１１９股美國存託股份的業績股
份單位。（ｂｎ）
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15/08/2024 18:20
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９日，董事會及╱或董事會薪酬委員會根據２０１６期權及激勵計劃的條款向五名承授人授出可
認購合共２２８３５股美國存託股份的購股權，向３３２名承授人授出涉及合共８７３９９股美
國存託股份的受限制股份單位，並向一名承授人授出涉及合共９１１９股美國存託股份的業績股
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