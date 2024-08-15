《神州頭條》財經報章頭版摘要：商務部保障外資企業國民待遇

《經濟通通訊社１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



弘揚志願服務精神帶動更多人自覺守水護水節水

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在第二個全國生態日來臨之際，國家主席習近平給湖北十堰丹江口庫區的環保志願者回信，對他

們予以親切勉勵，並向全國的生態環境保護工作者、志願者致以誠摯問候。



上市公司升級重塑業績說明會展現新氣象

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中國上市公司協會８月１５日公布了２０２３年年報業績說明會的有關情況。中上協表示，隨著

新媒體傳播迭代發展，投資者對上市公司信息披露質量及雙向溝通的需求不斷提升，上市公司業

績說明會從形式到內容面臨重塑。



商務部：保障外資企業國民待遇

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商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激在商務部召開的重點外資項目推進專場圓桌會上表示，

保障外資企業國民待遇，在政府採購、大規模設備更新和消費品以舊換新、行業監管中對外資企

業一視同仁。





《上海證券報》



習近平回信勉勵湖北十堰丹江口庫區的環保志願者

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在第二個全國生態日來臨之際，國家主席習近平給湖北十堰丹江口庫區的環保志願者回信，對他

們予以親切勉勵，並向全國的生態環境保護工作者、志願者致以誠摯問候。



打好要素市場化改革「組合拳」，推動市場潛力充分釋放

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《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，完善要素市場制度和規

則，推動生產要素暢通流動、各類資源高效配置、市場潛力充分釋放。專家表示，完善要素市場

制度和規則，要堅持目標導向和問題導向，持續健全要素市場體系，擴大要素市場化配置範圍，

促進要素協同配置，扎實推進相關任務落實落地。



堅持黨中央對金融工作集中統一領導，以首都資本市場高質量發展助力中國式現代化

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北京證監局黨委認真學習《習近平關於金融工作論述摘編》，深刻認識到堅持黨中央的集中統一

領導是最高政治原則，金融高質量發展關係中國式現代化建設全局，推進資本市場高質量發展必

須發揮黨總攬全局、協調各方的領導核心作用，必須堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維

護」。





《證券時報》



習近平回信勉勵湖北十堰丹江口庫區的環保志願者

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在第二個全國生態日來臨之際，國家主席習近平給湖北十堰丹江口庫區的環保志願者回信，對他

們予以親切勉勵，並向全國的生態環境保護工作者、志願者致以誠摯問候。



５７６３條問答心系市值管理，近１９００家上市公司嘗到甜頭

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今年以來，監管部門對市值管理重視程度明顯提升。３月１５日，中國證監會發布《關於加強上

市公司監管的意見（試行）》（，提出推動上市公司加強市值管理，提升投資價值。上市公司與

投資者在互動平台保持高頻互動，投資者關心的市值管理得到積極回應，互動問答次數逾

５７００條，創歷史新高。



商務部：加大重點外資項目全生命周期服務保障

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商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激凌激表示，商務部將加大對項目全流程、全生命周期服

務保障力度，及時解決項目在審批、用地、環評、能耗、融資等環節遇到的困難問題，推動在談

項目早簽約，已簽約項目早開工，在建項目早投產，為更大力度吸引和利用外資提供有力支撐。

（ｒｙ）

