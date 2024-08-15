《神州經脈》工業固投仍弱，樓價跌幅再擴，公募基金傳納ＳＰＶ

《神州經脈》國家統計局公布７月數據，內需稍有修復，工業固投仍弱，滬深股市向好，三

大指數均漲約１％至半日收市，不過午後升勢轉弱，滬綜指全日保持０﹒９４％升幅收市，報

２８７７﹒３６點，惟深成指升０﹒７１％，創業板指收升０﹒５３％，但總算脫離半年低位。

交投氣氛回升，全日兩市成交５９１５億元（人民幣．下同），雖然仍屬今年以來較低水平

，但已較上日（１４日）的超低水平回升２３﹒９％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１６１１，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１２７點子，止兩連升，全日在７﹒１５３０至７﹒１６３９之間波動。人民幣兌一美元中

間價報７﹒１３９９，較上個交易日升１６點子，兩連升，創８月７日以來逾一周新高，與市場

預測偏離再收窄至逾６０點，表明市場預期改善後，監管對中間價政策趨向中性；上個交易日報

７﹒１４１５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國７月經濟增長繼續承壓，當月工業增加值同比增５﹒１％創四個月新低；前７個月固

定資產投資增速亦放緩至３﹒６％，創今年以來最低。不過７月消費小幅回暖，增２﹒７％略勝

預期。此外，前７個月新建商品房銷售額按年下降２４﹒３％，降幅較前６個月略收窄；７月全

國房地產開發投資同比降１０﹒２％，降幅略擴。失業率方面，７月全國城鎮調查失業率

５﹒２％，比上月擴大０﹒２個百分點，比上年同期下降０﹒１個百分點。



２﹒ 國家統計局總經濟師劉愛華解讀數據稱，７月經濟運行總體平穩、穩中有進，但當前外部

環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求依然不足，新舊動能轉換存在陣痛，經濟持續回升

向好仍面臨諸多困難挑戰。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指，中國下半年經濟弱勢開局，預

計降準替換ＭＬＦ（中期借貸便利）概率增加，但保５％經濟增速的關鍵仍是財政支出何時到來

。ＩＮＧ銀行大中華區首席經濟學家宋林則警告，儘管７月消費數據略好於預期，但並沒有太多

值得歡呼的地方，因為當月「吃喝玩樂」主題的總體表現優於其他主題。



３﹒ 國家統計局公布７月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，國家統計局城市司統計

師王中華解讀稱，７月商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅整體略有擴大，其中一線城市二手

住宅銷售價格同比降幅繼續收窄。《路透》根據國家統計局公布的數據測算，７月７０個大中城

市新建商品住宅價格指數同比跌４﹒９％，續創２０１５年６月以來最大跌幅；７月環比跌

０﹒７％，跌幅與上兩月均相同，且連續１３個月下跌。７０個大中城市中，新建住宅價格指數

環比上漲的有兩個（上月四個）；下跌６６個（上月６４個）；持平的有兩個（上月兩個）。



４﹒ 人民銀行今日（１５日）透過逆回購放水５７０６億元，同時宣布今日到期的４０１０億

元ＭＬＦ將於８月２６日續做。計入今日到期的ＭＬＦ，即今日全口徑放水１６９６億元。人行

曾於上月２５日進行月內第二次ＭＬＦ操作並下調利率，此後盛傳人行擬將ＭＬＦ操作時點從每

月１５日調整至每月２５日（遇節假日順延），即在貸款市場報價利率（ＬＰＲ）每月公布時點

（２０日，遇節假日順延）之後，以逐步淡化ＭＬＦ政策利率的角色。《路透》就「８月起

ＭＬＦ續做是否從１５日延至２５日」向人行查詢，獲回覆稱未來各月ＭＬＦ操作安排以實際操

作時間為準。



５﹒ 市場今日傳出消息指，個別省份要求公募基金納入ＳＰＶ（特殊目的公司）監管，一些城

市農商行ＳＰＶ＋公募投資規模不能超總資產規模的２﹒５％，而股份制大行的相關投資限制是

５％。《證券時報．券中社》向從業人士求證，獲告知此消息為真，浙江省、江蘇省的金融管理

局已要求公募基金納入ＳＰＶ監管；公募基金、資管計劃等佔總資產規模達到２﹒５％是預警，

季度進行監控。該人士並指，目前嘉興、杭州、溫州、金華、湖州等地區的部分銀行已收到監管

的要求，部分之前投資基金活躍規模較大的銀行面臨壓降的問題。



６﹒ 華為Ｍａｔｅ６０系列今日官宣降價。華為商城官網顯示，華為Ｍａｔｅ６０標準版優惠

５００元，現售價４９９９元起；Ｍａｔｅ６０ Ｐｒｏ優惠８００元，售價５６９９元起；

Ｍａｔｅ６０ Ｐｒｏ＋優惠８００元，售價８１９９元起。不過，華為Ｍａｔｅ ６０ＲＳ非

凡大師並未調價。內媒《２１財經》引述華為官網客服熱線相關工作人員表示，目前

Ｍａｔｅ６０系列確實有降價活動，若在降價活動前已購買了相關產品，客戶可在時效期內申請

「價保」，進行差價返還。



７﹒ 針對近日的「蘋果稅」爭議，騰訊在昨日晚間的二季度財報電話會議上首次承認正與蘋果

協商微信小遊戲收入分成，這可能對中國移動開發者生態系統產生重大影響。騰訊首席戰略官

Ｊａｍｅｓ Ｍｉｔｃｈｅｌｌ介紹，在遊戲產業或數字內容產業與應用商店之間，存在天然的

緊張關係，其根本原因是應用商店針對遊戲和類似形式的數字內容抽取高達３０％的分成費用，

他將其形容為「非常沉重的負擔」，並指目前騰訊還沒有通過ｉＯＳ應用內購買來對小遊戲賺錢

，正討論是否可能啟用該功能，認為這將使開發者、用戶、蘋果和騰訊受益。



８﹒ 中國商務部、海關總署公告，對銻等物項實施出口管制，自２０２４年９月１５日起正式

實施。商務部新聞發言人表示，對銻、超硬材料相關物項實施出口管制系國際通行做法，旨在更

好維護國家安全、履行防擴散等國際義務。相關政策不針對任何特定國家和地區。出口符合相關

規定的，將予以許可。有分析早前已預期，由於戰爭和地緣政治緊張局勢，對武器和彈藥的需求

增加，可能會導致對銻礦石的控制加強和囤積。（ｓｌ）

