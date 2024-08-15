《鍾之日記》Ａ場稍回氣，港股反覆弱

《鍾之日記》８月１５日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國通脹繼續降溫，為９月降息奠定基礎，隔晚美股微升，港股今早低開有支持。內地今日

公布１至７月多項經濟數據，Ａ股造好，半日恒指轉跌為升，惟午後又掉頭向下，全日走勢反覆

，最終收報１７１０９，小跌４點或不足０﹒１％，主板成交逾８７９億元。



＊消費小幅回暖，Ａ股極力保升＊



中國７月經濟增長繼續承壓，當月工業增加值同比增５﹒１％四個月低；前７個月固定資產

投資增速亦放緩至３﹒６％，今年以來最低；不過７月消費小幅回暖，增２﹒７％略勝預期；今

年首七個月新建商品房銷售額按年下降２４﹒３％，降幅較１－６月略收窄。

上月內需稍有修復，加上市場進一步鞏固美聯儲下月降息預期，Ａ股升幅盤中擴大，三大指

數均漲約１％至半日收市，不過午後市況轉弱，滬綜指全日保持０﹒９４％升幅收市，報

２８７７﹒３６點，惟深成指升０﹒７１％，創業板指收升０﹒５３％，但總算脫離半年低位。

交投氣氛有所修復，全日兩市成交５９１５億元人民幣，雖然仍屬今年較低水平，但已較上

日（１４日）的超低水平回升２３﹒９％。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬稱，中國下半年經濟弱勢開局，預計以降準替代ＭＬＦ（

中期借貸便利）的機率將會加大，但保５％經濟增速的關鍵仍是降準的到來。



＊遊戲業務保駕護航，騰訊Ｑ２業績強＊



騰訊（００７００）公布，截至今年６月底止第二季純利４７６﹒３億元人民幣，按年升約

８２％，按季升１４％，遠勝預期，不派中期息；期內收入１６１１﹒１７億元人民幣，按年升

８％，按季升１％；經營盈利５０７﹒３２億元人民幣，按年增４０％，按季則跌３％。

騰訊業績亮眼，和眾多中國互聯網公司之中表現亦算突出，富瑞和瑞銀唱好呼籲買入，大摩

更將其列為首選股，維持「增持」評級，不過高盛則下調目標價至４６４元。騰訊績後繼續回吐

行情，全日跌１﹒４％，報３６８﹒４元。

互聯網行業易燒錢難賺錢，騰訊遊戲業務繼續成為公司「現金牛」，新上線手遊《地下城與

勇者：起源》（ＤＮＦ）開局表現火爆，端遊《無畏契約》收入增長，給騰訊貢獻強勁流水。大

摩報告估計，騰訊第二季國際遊戲流水增長勢頭與第一季相約，本土遊戲流水料錄得雙位數增長

，預計本土遊戲流水下半年將轉化並加快收入增長，而國際遊戲收入料將於今年第四季迎來顯著

提升。

遊戲業務如此關鍵，難怪騰訊和蘋果、安卓兩大應用商店都要鬧翻，遊戲用戶在從應用商店

安裝的遊戲上進行購買行為，蘋果和谷歌應用商店都會抽成３０％，俗稱「蘋果稅」、「安卓稅

」。騰訊對此相當不滿，畢竟騰訊自己本就是一個流量巨獸，於是公司決定不讓ＤＮＦ在安卓渠

道上架，至於蘋果渠道方面，據報正在處於談判過程中，不過蘋果作為相對封閉的手機系統，海

內外擁有大量擁護者，叫價能力顯然不亞於騰訊，這場談判到底誰勝誰負，觀眾拭目以待。



＊阿里績前弱，同系醫療股挫＊



阿里巴巴（０９９８８）將於今日收市後公布財年首季（４月至６月）業績，股價已連續兩

日受壓，今日跌幅擴至２﹒４％。

《彭博》綜合券商預測，阿里季度收入增７％至２４９８億元人民幣，惟經調整淨利潤或減

少１５％至３８２億元人民幣。全年計，經調整淨利料減少７％。由於阿里曾預告８月底完成香

港主要上市轉換，市場憧憬該股可９月獲納入「港股通」，相關進展料成為今次業績會的焦點。

另外，阿里巴巴下月將開始對天貓和淘寶平台上已確認交易，向賣家收取０﹒６％基本軟件

服務費。摩通指，新政策將有利於未來幾季的股價及盈利前景，料增加２０２５年收入２１７億

元人民幣，及利潤１３０億元人民幣。

同系醫療股阿里健康（００２４１）今日挫３﹒４％，傳原本由阿里健康進行的洽購好大夫

在線事宜，已經轉由兄弟公司螞蟻集團接手。目前，打開支付寶首頁的醫療健康頻道，選擇「在

線問診」，即能點擊進入「好大夫」功能；該頁面內容和好大夫在線ＡＰＰ的「專家問診」完全

一致。有支付寶醫療健康業務內部人士證實，螞蟻集團和好大夫在線已在６月底達成相關業務合

作。

不過，好大夫在線的估值近幾年一路走低，最終收購事項能否為集團業務增光添彩還未可知

。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

