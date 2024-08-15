《中國房產》統計局：７月７０城樓價環比下降，同比降幅略擴

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布７月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情

況。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指出，７月７０個大中城市商品住宅銷售價格

環比下降，同比降幅整體略有擴大，其中一線城市二手住宅銷售價格同比降幅繼續收窄。



＊一線新房、二手樓售價環比均降０﹒５％＊



７月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒５％，降幅與上月相同。其中，北京

、廣州和深圳分別下降０﹒５％、０﹒８％和０﹒９％，上海上漲０﹒２％。二線城市新建商品

住宅銷售價格環比下降０﹒６％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。三線城市新建商品住宅銷售

價格環比下降０﹒７％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點。

７月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒５％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點，

其中北京持平，上海上漲０﹒１％，廣州、深圳分別下降０﹒９％和１﹒２％。二、三線城市二

手住宅銷售價格環比均下降０﹒８％，降幅均比上月收窄０﹒１個百分點。



＊各線城市新房售價同比降幅按月擴大＊



７月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降４﹒２％，降幅比上月擴大０﹒５個百分

點。其中，北京、廣州和深圳分別下降３﹒３％、９﹒９％和８﹒０％，上海上漲４﹒４％。二

、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降４﹒８％和５﹒８％，降幅比上月分別擴大

０﹒３個和０﹒４個百分點。

７月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降８﹒８％，降幅比上月收窄０﹒２個百分點，

其中北京、上海、廣州和深圳分別下降７﹒２％、５﹒６％、１２﹒４％和９﹒８％。二、三線

城市二手住宅銷售價格同比分別下降８﹒２％和８﹒１％，降幅比上月分別擴大０﹒３個和

０﹒４個百分點。（ｒｙ）

