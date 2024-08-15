【聚焦數據】內地７月原煤生產增速放緩，發電量同比增２﹒５％

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布７月份能源生產情況，規模以上工業（以下簡

稱規上工業）原煤、原油、天然氣、電力生產平穩增長。

７月份，規上工業原煤產量３﹒９億噸，同比增長２﹒８％，增速比６月份放緩０﹒８個百

分點；日均產量１２５９﹒２萬噸。進口煤炭４６２１萬噸，同比增長１７﹒７％。

１－７月份，規上工業原煤產量２６﹒６億噸，同比下降０﹒８％。進口煤炭３﹒０億噸，

同比增長１３﹒３％。



＊原油生產同比增長３﹒４％，增速加快＊



至於原油生產增速加快。７月份，規上工業原油產量１７９０萬噸，同比增長３﹒４％，增

速比６月份加快１﹒０個百分點；日均產量５７﹒７萬噸。進口原油４２３４萬噸，同比下降

３﹒１％。

１－７月份，規上工業原油產量１２４９６萬噸，同比增長２﹒１％。進口原油３１７８１

萬噸，同比下降２﹒４％。

原油加工有所下降。７月份，規上工業原油加工量５９０６萬噸，同比下降６﹒１％，降幅

比６月份擴大２﹒４個百分點；日均加工１９０﹒５萬噸。１－７月份，規上工業原油加工量

４１９１５萬噸，同比下降１﹒２％。



＊天然氣進口量同比增近１３％＊



天然氣生產穩定增長。７月份，規上工業天然氣產量２００億立方米，同比增長７﹒９％，

增速比６月份放緩１﹒７個百分點；日均產量６﹒５億立方米。進口天然氣１０８６萬噸，同比

增長５﹒６％。

１－７月份，規上工業天然氣產量１４３６億立方米，同比增長６﹒２％。進口天然氣

７５４４萬噸，同比增長１２﹒９％。

規上工業電力生產略有加快。７月份，規上工業發電量８８３１億千瓦時，同比增長

２﹒５％，增速比６月份加快０﹒２個百分點；規上工業日均發電２８４﹒９億千瓦時。１－７

月份，規上工業發電量５３２３９億千瓦時，同比增長４﹒８％。



＊水電、風電、太陽能發電增速回落＊



分品種看，７月份，規上工業火電降幅收窄，水電、風電、太陽能發電增速回落，核電由降

轉增。其中，規上工業火電同比下降４﹒９％，降幅比６月份收窄２﹒５個百分點；規上工業水

電增長３６﹒２％，增速比６月份回落８﹒３個百分點；規上工業核電增長４﹒３％，６月份為

下降４﹒０％；規上工業風電增長０﹒９％，增速比６月份回落１１﹒８個百分點；規上工業太

陽能發電增長１６﹒４％，增速比６月份放緩１﹒７個百分點。（ｒｙ）

