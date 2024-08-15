騰訊回應「蘋果稅」，承認正與蘋果協商微信小遊戲收入分成

《經濟通通訊社１５日專訊》針對近日的「蘋果稅」爭議，騰訊（００７００）在昨日晚間

的二季度財報電話會議上首次承認正與蘋果協商微信小遊戲收入分成，這可能對中國移動開發者

生態系統產生重大影響。

騰訊首席戰略官詹姆斯．米歇爾（Ｊａｍｅｓ Ｍｉｔｃｈｅｌｌ）在電話會議上表示，公

司正在探索通過蘋果的ｉＯＳ支付系統提供應用內交易的方法。這將使蘋果開始從遊戲內交易中

分成。

米歇爾介紹，在遊戲產業或數字內容產業與應用商店之間，存在天然的緊張關係，其根本原

因是應用商店針對遊戲和類似形式的數字內容抽取高達３０％的分成費用，他將其形容為「非常

沉重的負擔」。

據《財新》報道，上述３０％的抽成費用即俗稱的「蘋果稅」、「安卓稅」，用戶在應用內

進行購買行為，蘋果和谷歌應用商店將抽成３０％。安卓體系相對蘋果開放，允許其他應用商店

存在，而中國遊戲開發商還要面對由數家國產手機廠商組成的名為「硬核聯盟」的應用分發營銷

平台，長期以「五五」比例抽成。



＊騰訊：在公平前提下推進小遊戲變現＊



米歇爾稱，目前騰訊還沒有通過ｉＯＳ應用內購買來對小遊戲賺錢，並且正在討論是否可能

啟用該功能，這將使開發者、用戶、蘋果和騰訊受益。他又說，「希望以經濟上可持續且公平的

方式提供這種服務。所以這是正在進行的討論，我們希望討論能產生積極的結果，但如果討論沒

有進展，那麼現狀就會維持下去」。

《彭博》早前引述知情人士稱，蘋果加大了對騰訊和字節跳動的施壓，要求這兩家公司堵住

其應用程式內開發者用來將用戶引向外部支付系統的漏洞，從而規避蘋果通常會收取的３０％分

成。

微信小遊戲月活用戶當前超過５億，總流水同比增長超３０％，正在為騰訊增收。而中國小

遊戲行業整體市場收入已連續三年保持高速增長，今年上半年收入為１６６﹒０３億元人民幣，

同比增長６０﹒５％。（ｃｔ）

