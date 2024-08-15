《Ａ股行情》滬綜指半日升超１％，重磅數據公布市場情緒稍修復

《經濟通通訊社１５日專訊》內地公布一系列重磅經濟數據，顯示上月內需稍有修復，加上

市場進一步鞏固美聯儲下月降息預期，Ａ股升幅盤中擴大，三大指數均漲約１％至半日收市。滬

綜指半日升１﹒０４％，報２８８０﹒２３點，深成指及創業板指分別升１﹒０７％及

０﹒９９％，從半年低位回彈。

另外，交投氣氛稍有修復，目前兩市成交３９６５億元（人民幣．下同），較上日（１４日

）同時段的超低水平回升超過３１％，不過仍屬今年以來較低水平。

國家統計局公布，７月社會消費品零售總額３７７５７億元，同比增長２﹒７％，略勝預期

增２﹒６％，比上月加快０﹒７個百分點；今年首七個月新建商品房銷售額５３３３０億元，下

降２４﹒３％，降幅較１－６月略收窄０﹒７個百分點。

工業生產方面，７月規模以上工業增加值同比增速為５﹒１％，略低預期的５﹒２％；投資

方面，內地首７月全國固定資產投資２８７６１１億元，同比增３﹒６％，低於預期的３﹒９％

，增速較首６月的３﹒９％回落。

國家統計局總經濟師劉愛華表示，７月經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進

。但也要看到，當前外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求依然不足，新舊動能轉換

存在陣痛，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰。



＊７月房價跌幅逾九年最大，地產股不理仍漲＊



國家統計局今日公布７月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，《路透》測算，７月

７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌４﹒９％，續創２０１５年６月以來最大跌幅；７

月環比跌０﹒７％，跌幅與上兩月均相同，且連續１３個月下跌。

雖然樓價還在跌，但首七月新房銷售數據跌幅收窄為地產板塊打強心針，金地集團

（滬：６００３８３）漲６﹒７％，招商蛇口（深：００１９７９）升２﹒１％，新城控股

（滬：６０１１５５）升１﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）升１﹒６％，保利發展

（滬：６０００４８）升１﹒４％。

保險股同漲，中國平安（滬：６０１３１８）升２﹒７％，中國人壽（滬：６０１６２８）

升２﹒６％，中國太保（滬：６０１６０１）升２﹒２％，中國人保（滬：６０１３１９）走高

２％。（ｅｙ）

