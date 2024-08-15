《Ａ股行情》滬指反彈０﹒９４％上月數據憂喜參半，兩市成交返漲

《經濟通通訊社１５日專訊》中國７月經濟增長繼續承壓，當月工業增加值同比增５﹒１％

創四個月新低；前７個月固定資產投資增速亦放緩至３﹒６％，創今年以來最低，不過７月消費

小幅回暖，增２﹒７％略勝預期，今年首七個月新建商品房銷售額按年下降２４﹒３％，降幅較

１－６月略收窄。

上月內需稍有修復，加上市場進一步鞏固美聯儲下月降息預期，Ａ股升幅盤中擴大，三大指

數均漲約１％至半日收市，不過午後市況轉弱，滬綜指全日保持０﹒９４％升幅收市，報

２８７７﹒３６點，惟深成指升０﹒７１％，創業板指收升０﹒５３％，但總算脫離半年低位。

交投氣氛有所修復，全日兩市成交５９１５億元（人民幣．下同），雖然仍屬今年以來較低

水平，但已較上日（１４日）的超低水平回升２３﹒９％。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬稱，中國下半年經濟弱勢開局，預計降準替換ＭＬＦ（中

期借貸便利）的概率會增加，但保５％經濟增速的關鍵仍是財政支出何時到來。ＩＮＧ銀行大中

華區首席經濟學家宋林則警告，儘管７月消費數據略好於預期，但並沒有太多值得歡呼的地方，

因為當月「吃喝玩樂」主題的總體表現優於其他主題，其他類別繼續普遍反映出消費者信心疲弱

，包括汽車、黃金珠寶、服裝類別均出現同比負增長。



＊地產股走高，煤炭股領升＊



國家統計局今日公布７月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，《路透》測算，７月

７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌４﹒９％，續創２０１５年６月以來最大跌幅；７

月環比跌０﹒７％，跌幅與上兩月均相同，且連續１３個月下跌。

雖然樓價還在跌，但首七月新房銷售數據跌幅收窄為地產板塊打強心針，金地集團

（滬：６００３８３）漲停，新城控股（滬：６０１１５５）升２％，萬科Ａ

（深：０００００２）升１﹒９％，招商蛇口（深：００１９７９）升１﹒７％，保利發展

（滬：６０００４８）升０﹒６％。

煤炭股今日由頭帶到尾，潞安環能（滬：６０１６９９）飆３﹒６％，中國神華

（滬：６０１０８８）升２﹒７％，中煤能源（滬：６０１８９８）升２﹒６％，平煤股份

（滬：６０１６６６）升２﹒４％，昊華能源（滬：６０１１０１）揚２﹒２％，晉控煤業

（滬：６０１００１）升２﹒２％。



＊股民又轉風向，猴痘防治、ＡＩ眼鏡落鑊＊



世界衛生組織宣布猴痘疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」，概念股炒作，海辰藥業

（深：３００５８４）漲２０％漲停，亞太藥業（深：００２３７０）升１０％漲停，西點藥業

（深：３０１１３０）升３﹒９％，達安基因（深：００２０３０）升１﹒５％，凱普生物

（深：３００６３９）揚０﹒１％。

國內外大廠加速布局ＡＩ眼鏡領域，ＡＩ眼鏡概念強勢，博士眼鏡（深：３００６２２）飆

２０％封板，朗科科技（深：３０００４２）升１５﹒６％，卓翼科技（深：００２３６９）、

國脈文化（滬：６００６４０）、創維數字（深：０００８１０）、瀛通通訊

（深：００２８６１）升一成漲停。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３４１﹒９５ ＋０﹒９９

上證綜合指數 ２８７７﹒３６ ＋０﹒９４ ２５４９﹒８７

上證Ａ股指數 ３０１５﹒７１ ＋０﹒９４

深證成份指數 ８３７０﹒１２ ＋０﹒７１ ３３６５﹒３５

深圳創業板指數 １５９２﹒７１ ＋０﹒５３

上證Ｂ股指數 ２３５﹒２９ ＋０﹒６９ ０﹒９２

深證Ｂ股指數 １１０５﹒４２ ＋０﹒３０ ０﹒５４

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