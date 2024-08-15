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AH股新聞

15/08/2024 10:57

《Ａ股焦點》遊戲板塊連升三日，凱撒文化二連漲停

　　《經濟通通訊社１５日專訊》遊戲科學打造的《黑神話：悟空》預售情況火熱，８月１３日
該遊戲在Ｓｔｅａｍ平台正式開放了ＰＣ版性能測試工具下載，並將於８月２０日正式上線。遊
戲板塊連升三個日，天舟文化（深：３００１４８）升２０％封板，凱撒文化
（深：００２４２５）二連漲停，盛天網絡（深：３００４９４）升６﹒４％，順網科技
（深：３００１１３）、冰川網絡（深：３００５３３）均漲５％，巨人網絡
（深：００２５５８）升超４％，掌趣科技（深：３００３１５）、湯姆貓
（深：３００４５９）、中青寶（深：３０００５２）、三七互娛（深：００２５５５）等紛紛
向上。
　　此外，騰訊（００７００）在昨日晚間的二季度財報電話會議上首次承認正與蘋果協商微信
小遊戲收入分成，這可能對中國移動開發者生態系統產生重大影響。
　　騰訊首席戰略官詹姆斯．米歇爾（Ｊａｍｅｓ　Ｍｉｔｃｈｅｌｌ）在電話會議上表示，目
前騰訊還沒有通過ｉＯＳ應用內購買來對小遊戲賺錢，並且正在討論是否可能啟用該功能，這將
使開發者、用戶、蘋果和騰訊受益。他並稱希望以經濟上可持續且公平的方式提供這種服務。
（ｒｙ）

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