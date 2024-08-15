《中國要聞》內地擬推動結婚離婚與戶籍脫勾，鞏固離婚冷靜期安排

《經濟通通訊社１５日專訊》中國民政部網站公布新修訂《婚姻登記條例》徵求意見稿，草

案相比原條例，在登記程序上作了較大修改。

草案最新規定，內地居民登記結婚不再需要出示戶口簿，只需出示居民身份證和一份證明自

己沒有配偶及和結婚對象沒有血親關係的簽字聲明，同樣地，內地居民登記離婚也不需出示戶口

簿，只需出示身份證和結婚證。

草案也取消了對婚姻登記地域管轄的規定，內地居民不再需要回到戶籍所在地的婚姻登記機

關登記結婚。近年來中國已大範圍試點婚姻登記「跨省通辦」，這次是正式在法律上取消公民婚

姻登記的地域限制。

不過近年網上熱議的離婚冷靜期，亦將加入到新版《婚姻登記條例》。新例指，自婚姻登記

機關收到離婚登記申請之日起三十日內，任何一方不願意離婚的，可以向原申請離婚登記的婚姻

登記機關撤回離婚登記申請，婚姻登記機關應當終止離婚登記程序。

值得留意的是，離婚冷靜期的安排早於２０２０年５月的第十三屆全國人大三次會議上加入

到《民法典》內。分析認為，由於《民法典》相對《婚姻登記條例》的法律位階要高，所以這次

只是更新《婚姻登記條例》的規定，防止上位法和下位法之間產生抵觸。

離婚冷靜期安排一直引發爭議，有人批評離婚冷靜期一定程度上是對婚姻自由的限制，也增

加了家暴受害者離婚的難度，雖然訴訟離婚不適用離婚冷靜期制度，但不少人反映中國在認定家

暴行為上存在困難，法院也會傾向讓雙方和解。但中國官方認為，離婚冷靜期制度可以減少隨意

、衝動離婚，維護家庭的穩定，保護未成年子女和弱勢一方（特別是婦女）的利益。（ｅｙ）

