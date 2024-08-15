  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

15/08/2024 09:43

《中國要聞》內地擬推動結婚離婚與戶籍脫勾，鞏固離婚冷靜期安排

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國民政部網站公布新修訂《婚姻登記條例》徵求意見稿，草
案相比原條例，在登記程序上作了較大修改。
　　草案最新規定，內地居民登記結婚不再需要出示戶口簿，只需出示居民身份證和一份證明自
己沒有配偶及和結婚對象沒有血親關係的簽字聲明，同樣地，內地居民登記離婚也不需出示戶口
簿，只需出示身份證和結婚證。
　　草案也取消了對婚姻登記地域管轄的規定，內地居民不再需要回到戶籍所在地的婚姻登記機
關登記結婚。近年來中國已大範圍試點婚姻登記「跨省通辦」，這次是正式在法律上取消公民婚
姻登記的地域限制。
　　不過近年網上熱議的離婚冷靜期，亦將加入到新版《婚姻登記條例》。新例指，自婚姻登記
機關收到離婚登記申請之日起三十日內，任何一方不願意離婚的，可以向原申請離婚登記的婚姻
登記機關撤回離婚登記申請，婚姻登記機關應當終止離婚登記程序。
　　值得留意的是，離婚冷靜期的安排早於２０２０年５月的第十三屆全國人大三次會議上加入
到《民法典》內。分析認為，由於《民法典》相對《婚姻登記條例》的法律位階要高，所以這次
只是更新《婚姻登記條例》的規定，防止上位法和下位法之間產生抵觸。
　　離婚冷靜期安排一直引發爭議，有人批評離婚冷靜期一定程度上是對婚姻自由的限制，也增
加了家暴受害者離婚的難度，雖然訴訟離婚不適用離婚冷靜期制度，但不少人反映中國在認定家
暴行為上存在困難，法院也會傾向讓雙方和解。但中國官方認為，離婚冷靜期制度可以減少隨意
、衝動離婚，維護家庭的穩定，保護未成年子女和弱勢一方（特別是婦女）的利益。（ｅｙ）

《說說心理話》【驚恐症來襲】無預警發作...患者親身講述得病經歷及康復過程！必要時自己做一件事可幫到手！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以色列伊朗的明槍與暗箭

14/08/2024 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金