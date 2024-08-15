《債務風險》昔日奢侈品新貴躺平拒還債，山東如意三年不發年報

《經濟通通訊社１５日專訊》昔日橫掃三分之一歐洲日本精品名牌、號稱「中國版ＬＶＭＨ

」的山東如意，於２０２０年底發生債務違約，自此徹底引爆集團流動性危機，董事長邱亞夫選

擇「躺平」，任由債務積欠，集團作為債券發行人，已經連續三年沒有發布過年報，甚至連審計

機構都沒有聘用，明目張膽地當上了「老賴」。

山東如意公告指，截至目前公司未能聘請到２０２３年年報審計機構，未能對２０２３年財

務數據進行審計，導致暫時無法確定２０２４年半年報的期初數據。山東如意表示，由於目前審

計機構聘用工作未取得進展，尚不能確定審計機構名稱及預計披露的時間。

山東如意子公司－－如意集團（深：００２１９３）現價仍升１﹒７％，報３﹒５８元人民

幣。

山東證監局在今年６月向山東如意及相關責任人出具警示函，但山東如意照樣躺平，並未披

露這份處罰，最後是由該公司債券受託管理人東北證券對有關消息進行公告。

山東如意從盛極一時到極速隕落的故事，在中國資本界並不陌生。山東如意利用境內融資，

自２０１０年開始瘋狂進行海外併購，在日韓歐美市場一擲千金，買下多家精品服飾品牌，而且

還積極響應「一帶一路」政策，在巴基斯坦建電站，還在澳洲建棉花農場，多年來的瘋狂擴張毫

無疑問形成了債務黑洞。在債務爆雷之後，其收購的日本瑞納及利邦控股分別從日股和港股黯然

退市，在巴黎泛歐證交所上市的ＳＭＣＰ集團持股亦遭法院強制執行賣出，旗下僅剩如意集團一

家上市公司。

山東如意由違約至今沒有對逾期債務進行過任何重組安排，公司目前共被登錄２６條失信被

執行人信息，涉案總金額接近８億元人民幣。（ｅｙ）

