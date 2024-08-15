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AH股新聞

15/08/2024 11:11

《中國要聞》千億規模鋼企東嶺集團破產，西部第一村風光不再

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內媒引述全國企業破產重整案件信息網資料顯示，市值規模達
千億級別、擁有１﹒８萬名員工的東嶺集團，被陝西立邦軟體有限公司向法院申請破產重組，意
味著集團破產程序開始實質進展。東嶺集團的財務問題在去年漸漸浮現，到今年訴訟纏身並接近
破產邊緣，引發輿論熱議。
　　中國鋼鐵行業產能過剩問題嚴重，加上近年來房地產市場快速下行導致鋼鐵需求大幅縮水，
導致東嶺集團面臨嚴重的經營壓力，尤其是公司還經營地產業務，如同「精準踩雷」。
　　根據工商信息，截至今年７月底，東嶺集團已有１６項被執行人記錄，被執行總金額達
１２﹒６０億元人民幣。東嶺集團目前共涉及１４７件司法案件，僅２０２４年就有６９件，其
中６８件身份為被告，案由多為買賣合同糾紛、借款合同糾紛、金融借款合同糾紛等。
　　內媒引述中國經濟學家余豐慧稱，集團破產主要是因為過度擴張、市場變化和管理不善。在
市場好的時候，集團採取激進策略，大量借貸擴大規模，導致負債率很高；隨著經濟環境變化，
鋼鐵行業需求減少、價格下跌，加劇了財務壓力，再加上內部管理問題，例如決策失誤和資金鏈
斷裂，最終導致財務困境。
　
＊帶領全村致富，東嶺村曾是「西部第一村」＊
　
　　東嶺集團是內地「村企合一」的標誌性企業，見證改革開放逾四十年來的農村發展變化，帶
領江西東嶺村從窮鄉僻壤改造成「西部第一村」。東嶺集團創辦人李黑記是陝西前首富，人稱「
寶雞許家印」，他既是東嶺集團的董事長，也是東嶺村的黨委書記、村委會主任。盡管東嶺集團
的發展有其政治原因，但公司的控制權卻是「世襲制」的，目前李黑記的兒子李磊擔任東嶺集團
總裁，負責企業轉型升級。（ｅｙ）
　

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