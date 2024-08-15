《大灣區》ＳＨＥＩＮ供應鏈總部項目落戶廣州增城，總投資３７億

《經濟通通訊社１５日專訊》廣州市規劃和自然資源局昨日發布消息，增城區分局已核發希

音集團（ＳＨＥＩＮ）位於增城區中新鎮廣州東部公鐵聯運樞紐的希音供應鏈總部項目全部２５

個建設工程規劃許可證。

希音集團計劃在增城建設一個集倉儲、備貨、揀貨、分撥、發貨、結算於一體的智能化倉儲

物流配送園區，並設立供應鏈中心，為希音全球銷售提供核心支持。項目一期佔地７３８畝，總

建築面積不少於８０萬平方米，總投資達３６﹒９億元人民幣。（ｓｌ）

