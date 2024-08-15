【人行操作】人行：未來各月ＭＬＦ操作安排以實際操作時間為準

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，為對沖中期借貸便利（ＭＬＦ）到期、稅期高

峰以及政府債券發行繳款等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行５７７７億元

（人民幣．下同）７天期逆回購，操作利率持平１﹒７％；今日到期的４０１０億元ＭＬＦ將於

８月２６日續做。

《路透》隨後向人行查詢「８月起ＭＬＦ續做是否從１５日延至２５日」，並獲人行回覆稱

，本月１５日的ＭＬＦ操作調整為８月２６日（８月２５日為周末，順延至周一）操作，未來各

月ＭＬＦ操作安排以實際操作時間為準。人行並在回覆中提到，已將上述安排告知一級交易商，

並提示一級交易商通過參加今日公開市場７天期逆回購操作，來平滑ＭＬＦ到期與續做之間的資

金缺口。

公開市場今日有７１億元（人民幣．下同）逆回購到期，即人行今日透過逆回購淨投放

５７０６億元。計入今日到期的４０１０億元ＭＬＦ，公開市場今日全口徑放水１６９６億元。

人行上月突然在２５日進行月內第二次ＭＬＦ操作並下調利率，此後盛傳人行擬將ＭＬＦ操

作時點從每月１５日調整至每月２５日（遇節假日順延），即在貸款市場報價利率（ＬＰＲ）每

月公布時點（２０日，遇節假日順延）之後，以逐步淡化ＭＬＦ政策利率的角色。人行主管媒體

《金融時報》當時引述專家指出，若未來ＭＬＦ操作均延後至每月２５日，由於存量ＭＬＦ仍在

月中１５日前後到期，加之月中還有稅期等其他影響因素，金融機構將面臨流動性管理的新考驗

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