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AH股新聞

15/08/2024 14:08

【數據解讀】機構：下半年經濟弱勢開局，料年內降準降息機率增加

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國７月經濟增長繼續承壓，當月工業增加值同比增５﹒１％
創四個月新低；前７個月固定資產投資增速亦放緩至３﹒６％，創今年以來最低，不過７月消費
小幅回暖，增２﹒７％略勝預期。此外，７月全國城鎮調查失業率微升至５﹒２％。
　　澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬稱，中國下半年經濟弱勢開局，預計降準替換ＭＬＦ（中
期借貸便利）的概率會增加，但保５％經濟增速的關鍵仍是財政支出何時到來。
　
＊ＩＮＧ：信心不足拖累經濟，企業控制成本致失業率升＊
　
　　ＩＮＧ銀行大中華區首席經濟學家宋林（Ｌｙｎｎ　Ｓｏｎｇ）表示，７月數據基本符合或
略微低於預期，仍然顯示信心不足拖累經濟的效應。儘管７月消費數據略好於預期，但並沒有太
多值得歡呼的地方。當月「吃喝玩樂」主題的總體表現優於其他主題，其他類別繼續普遍反映出
消費者信心疲弱，包括汽車、黃金和珠寶、服裝在內均出現同比負增長。調查失業率上升也反映
多數企業進入控制成本的階段，但不用過度解讀單月數據的波動，不過若未來幾個月看到有趨勢
性的上行，可能會進一步拖累消費者信心。
　　宋林預計，年內還會看到更多刺激政策，至少再降一次息，而降兩次息的可能性也在上升。
信貸疲軟、低通脹和增長乏力將為年內進一步寬鬆提供充足理由，如果在美國啟動降息後人民幣
貶值壓力減弱，那麼幾乎沒有甚麼可以阻止中國央行進一步下調利率。倘若沒有進一步的政策支
持，將很難實現全年５％的增速目標。（ｓｌ）

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