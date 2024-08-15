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AH股新聞

15/08/2024 14:17

【數據解讀】機構料中國將加大宏觀政策力度，更強調質量與效益

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國７月經濟增長繼續承壓，當月工業增加值同比增５﹒１％
創四個月新低；前７個月固定資產投資增速亦放緩至３﹒６％，創今年以來最低，不過７月消費
小幅回暖，增２﹒７％略勝預期。此外，７月全國城鎮調查失業率微升至５﹒２％。
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，７月工業產出、消費和投資整體弱於市場預期
，反映國內經濟復甦力度偏弱。數據反映出國內需求端復甦仍弱於供給端，物價維持低位，暗示
國內宏觀政策實施力度有望進一步加大，政策重心偏向於有效需求，暢通內循環、加快供需再平
衡。但考慮到國內經濟轉型陣痛，結構性問題等，國內宏觀政策更強調質效，以平衡穩增長、防
風險與調結構、內外均衡關係。
　
＊凱投宏觀：財政支持擴大，年內經濟料溫和復甦＊
　
　　凱投宏觀（Ｃａｐｉｔａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）認為，７月經濟數據顯示第三季度初的
經濟增速可能略有下降，但下降速度似乎有所放緩，周期性的轉折點已臨近。近期經濟放緩已推
動當局加大政策支持力度，自三中全會以來，中國央行以不同尋常的緊迫感下調政策利率，並暗
示將進一步放寬政策；更重要的是，政府正在擴大財政支持，這應有助於支撐國內需求，推動經
濟在今年餘下時間實現溫和復甦。（ｓｌ）

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