【中概焦點】鬥魚：１２３個涉詐騙帳戶被封，凍結３萬元涉案資金

《經濟通通訊社１５日專訊》網絡詐騙無孔不入。在美國納斯達克上市的內地直播平台「鬥

魚」近日被捲入網絡詐騙，事緣不少網民在二手交易平台「閑魚」購買視頻或音頻平台會員時，

被引誘開通支付寶免密碼支付，並被迅速轉走數百至上千元人民幣去充值陌生人鬥魚帳號的「魚

翅」（鬥魚平台上的代幣）。

鬥魚今日在官方微博發文指，自７月２日起收到相關投訴，經初步了解後發現，有不法分子

利用第三方交易平台閑魚，以出售商品為誘餌，引誘用戶掃描其預先設置好的支付二維碼，但用

戶實際支付的內容卻變成了向鬥魚平台的充值付款，相應款項直接流入了不法分子在鬥魚的帳戶

。

鬥魚表示，為有效阻斷不法分子利用鬥魚平台侵害消費者權益，鬥魚已在７月２４日緊急關

閉免密支付功能，同時聯繫支付寶共同排查相關風險，共同優化風控措施。截至７月２４日，鬥

魚共接到相關投訴５２宗，共封禁相關違規帳戶１２３個，凍結相關涉案資金３５１５１元人民

幣。免密通道關閉及升級風控手段後，相關案件投訴量暫無新增。

鬥魚並表示，將繼續協助受害者報案並追回相關損失，同時提醒，在任何平台交易都必須保

持高度警惕，仔細核對信息，避免點擊來源不明的鏈接。鬥魚又強調，鬥魚平台不會通過非官方

渠道要求用戶進行充值或轉帳，任何此類要求均屬詐騙。（ｓｌ）

