【聚焦數據】首７月房地產投資下降１０﹒２％，跌幅略擴

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，１－７月，全國房地產

開發投資６０８７７億元（人民幣．下同），同比下降１０﹒２％，跌幅較１－６月略擴０﹒１

個百分點；其中，住宅投資４６２３０億元，下降１０﹒６％。

１－７月，房地產開發企業房屋施工面積７０３２８６萬平方米，同比下降１２﹒１％；其

中，住宅施工面積４９１５３２萬平方米，下降１２﹒７％。房屋新開工面積４３７３３萬平方

米，下降２３﹒２％；其中，住宅新開工面積３１６８４萬平方米，下降２３﹒７％。房屋竣工

面積３００１７萬平方米，下降２１﹒８％；其中，住宅竣工面積２１８６７萬平方米，下降

２１﹒８％。



＊首７月個人按揭貸款降３７﹒３％＊



１－７月，房地產開發企業到位資金６１９０１億元，同比下降２１﹒３％，降幅較１－６

月收窄１﹒３個百分點。其中，國內貸款９２１６億元，下降６﹒３％；利用外資１７億元，下

降４５﹒０％；自籌資金２２０５７億元，下降８﹒７％；定金及預收款１８６９３億元，下降

３１﹒７％；個人按揭貸款８７４８億元，下降３７﹒３％。

