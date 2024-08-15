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AH股新聞

15/08/2024 10:00

【聚焦數據】首７月房地產投資下降１０﹒２％，跌幅略擴

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，１－７月，全國房地產
開發投資６０８７７億元（人民幣．下同），同比下降１０﹒２％，跌幅較１－６月略擴０﹒１
個百分點；其中，住宅投資４６２３０億元，下降１０﹒６％。
　　１－７月，房地產開發企業房屋施工面積７０３２８６萬平方米，同比下降１２﹒１％；其
中，住宅施工面積４９１５３２萬平方米，下降１２﹒７％。房屋新開工面積４３７３３萬平方
米，下降２３﹒２％；其中，住宅新開工面積３１６８４萬平方米，下降２３﹒７％。房屋竣工
面積３００１７萬平方米，下降２１﹒８％；其中，住宅竣工面積２１８６７萬平方米，下降
２１﹒８％。
　
＊首７月個人按揭貸款降３７﹒３％＊
　
　　１－７月，房地產開發企業到位資金６１９０１億元，同比下降２１﹒３％，降幅較１－６
月收窄１﹒３個百分點。其中，國內貸款９２１６億元，下降６﹒３％；利用外資１７億元，下
降４５﹒０％；自籌資金２２０５７億元，下降８﹒７％；定金及預收款１８６９３億元，下降
３１﹒７％；個人按揭貸款８７４８億元，下降３７﹒３％。

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