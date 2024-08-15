【ＦＯＣＵＳ】消費冷熱表裏不一，對沖基金煞費思量

【ＦＯＣＵＳ】清倉ｏｒ加倉電商股？這是一個問題；中國消費的溫度是冷是熱，同樣是一

個問題。國家統計局周四（１５日）公布，７月社會消費品零售總額按年增２﹒７％（預期

：２﹒６％），惟３﹒７８萬億元絕對值錄過去一年來單月次低，就連對沖基金經理亦對前景煞

費思量。



＊１６類別逾半零售額縮水＊



中國消費者支出於２０２０年、２０２２年錄２０年來罕見負增長，如今疫情效應減退，惟

徘徊歷史最低值附近消費者信心指數（ＣＣＩ），對最新零售表現仍盡顯拖累。

儘管按年增速略勝預期，但服裝、烟酒、化妝品、金銀珠寶、家電、汽車、家具、文化辦公

用品、建築及裝潢材料，零售額齊較上年縮水，佔全部１６類別逾半。即使是被國統局稱為「銷

售增長較快的」體育娛樂用品類，零售額仍是三個月最低。

至於另一外界關注焦點房地產，隨著去年二手房銷售面積有史以來首次超過新房面積，商品

住宅待售面積過去１２個月上升６９９９萬平方米，至３﹒８２億平方米。若按７月商品住宅銷

售５２８７萬平米計，理論上意味去庫存周期至少需７個月，但尚未計施工中的逾４９億平米。



＊霧裏看花，清倉ＶＳ加倉＊



房地產危機未結束，拖累水泥、粗鋼產量以及家具、建築裝潢材料消費，乃至貸款需求、消

費信心，央媽、國統局就不約而同提到「新舊動能轉換的陣痛」。

陣痛期持續之下，艱難求存的除了一眾民營地產商，要力抗增長近乎停滯的還有曾經風光無

限的互聯網大廠。以營收計，阿里、京東兩大昔日電商龍頭首季僅分別增長６﹒６％、７％，遠

遠跑輸拼多多的１３１％，難怪阿里疾呼，「未來１０年，將再次視自己為一家初創企業，以創

業精神持續創新。」

不過，面對首７月全國網上零售額僅按年增長０﹒８％，「餅」幾乎還是那麼大，「分餅」

的卻多了拼多多、抖音、快手、微信視頻號、小紅書等諸多後起之秀，將於今日稍後放榜的阿里

、京東備受關注。

而Ｇｒｅｅｎｗｏｏｄｓ（景林資產）、Ｓｃｉｏｎ Ａｓｓｅｔ（「大空頭」

Ｍｉｃｈａｅｌ Ｂｕｒｒｙ旗下）二季度分別清倉和減持京東，以及ＦｅｎｇＨｅ（風和投資

）、Ｓｃｉｏｎ Ａｓｓｅｔ二季度分別清倉和增持阿里，或許暗示，對沖基金經理亦對中國內

需前景如霧裏看花，看多看淡難掩分歧。

