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AH股新聞

15/08/2024 17:22

【聚焦人幣】外匯局：７月銀行結售匯逆差擴大至５４５億美元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家外匯管理局公布，２０２４年７月，銀行結匯１３１６９
億元人民幣，售匯１７０５７億元人民幣。２０２４年１－７月，銀行累計結匯８８７４０億元
人民幣，累計售匯１００７１２億元人民幣。
　　按美元計值，７月銀行結匯１８４７億美元，售匯２３９２億美元。１－７月銀行累計結匯
１２４８３億美元，累計售匯１４１６５億美元。根據計算，銀行７月結售匯逆差５４５億美元
，上月為逆差３４９億美元；１－７月結售匯逆差１６８２億美元。
　　７月，銀行代客涉外收入４４３６３億元人民幣，對外付款４５３５２億元人民幣。１－７
月，銀行代客累計涉外收入２８６５６３億元人民幣，累計對外付款２９１７３２　億元人民幣

　　按美元計值，７月銀行代客涉外收入６２２１億美元，對外付款６３５９億美元。１－７月
銀行代客累計涉外收入４０３０８億美元，累計對外付款４１０３６億美元。
　
＊７月外資淨增持境內債券２００億美元　環比增１﹒４倍＊
　
　　外匯局解讀數據稱，７月跨境資金流動形勢向好，貨物貿易等主要流入渠道的支撐作用進一
步增強。７月銀行代客涉外收入環比增長９％，支出增長７％，收支逆差環比收窄４１％。其中
，中國對外貿易持續較快增長，帶動貨物貿易項下跨境資金淨流入環比增長４８％，規模為歷史
同期最高水平；外資淨增持境內債券２００億美元，環比增長１﹒４倍，境外投資者配置人民幣
資產的積極性依然較高。（ｓｌ）

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