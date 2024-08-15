【聚焦人幣】外匯局：７月銀行結售匯逆差擴大至５４５億美元

《經濟通通訊社１５日專訊》國家外匯管理局公布，２０２４年７月，銀行結匯１３１６９

億元人民幣，售匯１７０５７億元人民幣。２０２４年１－７月，銀行累計結匯８８７４０億元

人民幣，累計售匯１００７１２億元人民幣。

按美元計值，７月銀行結匯１８４７億美元，售匯２３９２億美元。１－７月銀行累計結匯

１２４８３億美元，累計售匯１４１６５億美元。根據計算，銀行７月結售匯逆差５４５億美元

，上月為逆差３４９億美元；１－７月結售匯逆差１６８２億美元。

７月，銀行代客涉外收入４４３６３億元人民幣，對外付款４５３５２億元人民幣。１－７

月，銀行代客累計涉外收入２８６５６３億元人民幣，累計對外付款２９１７３２ 億元人民幣

。

按美元計值，７月銀行代客涉外收入６２２１億美元，對外付款６３５９億美元。１－７月

銀行代客累計涉外收入４０３０８億美元，累計對外付款４１０３６億美元。



＊７月外資淨增持境內債券２００億美元 環比增１﹒４倍＊



外匯局解讀數據稱，７月跨境資金流動形勢向好，貨物貿易等主要流入渠道的支撐作用進一

步增強。７月銀行代客涉外收入環比增長９％，支出增長７％，收支逆差環比收窄４１％。其中

，中國對外貿易持續較快增長，帶動貨物貿易項下跨境資金淨流入環比增長４８％，規模為歷史

同期最高水平；外資淨增持境內債券２００億美元，環比增長１﹒４倍，境外投資者配置人民幣

資產的積極性依然較高。（ｓｌ）

