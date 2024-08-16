《駐京專電》潘功勝：逐步淡化對數量目標的關注，謀劃新增量政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》人民銀行行長潘功勝在接受《新華社》專

訪時表示，人行將逐步淡化對數量目標的關注，更加注重發揮利率等價格型調控工具的作用。會

按照中央和國務院的要求，來進一步謀劃新的增量政策。豐富貨幣政策工具箱，健全政策的溝通

機制，提高貨幣政策透明度。增強宏觀政策協調配合，支持積極的財政政策更好發力見效，堅定

不移完成全年經濟社會發展目標任務。



＊持續完善跨境人民幣政策＊



潘功勝指出，人民銀行將堅持市場化、法治化和國際化的取向，增強金融開放政策的透明度

、穩定性和可預期性，持續推動金融高水平開放，重點做好以下幾方面工作。

一是深化金融領域制度型開放，有序推進金融服務業和金融市場高水平開放。進一步完善金

融領域外商投資准入前國民待遇加負面清單制度，持續優化投融資環境，便利更多投資者投資中

國金融市場。

二是穩慎扎實推進人民幣國際化。堅持以市場驅動和自主選擇為基礎，持續完善跨境人民幣

政策。



＊強化香港離岸人民幣業務樞紐功能＊



三是持續推進國際金融中心建設。支持建設上海國際金融中心，發揮國際貨幣基金組織上海

區域中心作用，增強亞太區域國家間宏觀經濟政策交流和協調。強化香港離岸人民幣業務樞紐功

能，鞏固提升香港國際金融中心地位。

四是打造更加友好包容的營商環境。統籌推進跨境人民幣和外匯管理改革，提升跨境貿易和

投融資便利化水平。持續推動做好外籍來華人員支付服務。

五是統籌好金融開放和安全。積極參與國際金融治理與合作，推進全球宏觀經濟金融政策協

調。落實中美兩國元首舊金山會晤共識，牽頭做好中美、中歐金融工作組工作。



＊加強逆周期和跨周期調節＊



潘功勝指出，人民銀行將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，加強逆周期和跨周期調節，著力

支持穩定預期，提振信心，支持鞏固和增強經濟回升向好態勢。在貨幣政策調控中將注重把握和

處理好三方面關係：一是短期與長期的關係，把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為重要考量

的同時，保持政策定力，不大放大收。二是穩增長與防風險的關係，統籌兼顧支持實體經濟增長

與保持金融機構自身健康性的關係。三是內部與外部的關係，主要考慮國內經濟金融形勢需要進

行調控，兼顧其他經濟體經濟和貨幣政策周期的外溢影響。

潘功勝強調，下一步，人行將加大調控力度，加快已出台金融政策措施落地見效，保持流動

性合理充裕，引導貨幣信貸合理增長，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降，保持人民幣匯率

在合理均衡水平上的基本穩定。進一步提升貨幣政策對促進經濟結構調整、轉型升級、新舊動能

轉換的效能，引導金融機構加大對重點領域、薄弱環節的信貸支持力度，更有針對性地滿足合理

的消費融資需求。同時，研究儲備增量政策舉措，增強宏觀政策協調配合，支持積極的財政政策

更好發力見效，堅定不移完成全年經濟社會發展目標任務。



