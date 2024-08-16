《Ａ場新股》ＩＰＯ提交註冊兩年半沒消息，影石創始人發文求結果

《經濟通通訊社１６日專訊》８月１４日凌晨，在ＩＰＯ申請獲受理的第四年、提交註冊的

３０個月後，影石創新創始人劉靖康在朋友圈發表長文稱，影石申報ＩＰＯ的４年間，公司規模

成長了四倍，成立９年時間里累計盈利超過１０位數。不過，亮眼的業績背後是ＩＰＯ的坎坷。

劉靖康指，公司２０２２年向中證監報送材料並經過現場檢查後，到現在一直都沒有新的進展，

也沒有收到監管勸退指示。「我不求批文，僅求公道定性。別讓真正想通過科技讓全世界認識到

中國智造和科技崛起的２０００個９０後傷了心。」劉靖康稱。

影石最早於２０２０年１０月２８日申報上市，歷經三次中止審查，四次報材料。最後一次

是在２０２２年６月２３日，影石第四次將ＩＰＯ材料報送中證監，至今仍未有定論。

在發文廣受關注後，劉靖康又再度發聲稱，會跟監管積極溝通變更或撤回ＩＰＯ計劃。

公開資料顯示，影石創立於２０１５年，最早以ＶＲ及全景相機起家，２０１７年切入運動

相機市場，目前旗下設有消費級和專業級兩條產品線，覆蓋３６０度全景相機、運動相機、手機

穩定器、視頻會議相機。

劉靖康出生於１９９１年，畢業於南京大學軟件學院。２０１２年８月，劉靖康因通過記者

採訪周鴻禕時的電話按鍵音，破解了周鴻禕的手機號而名聲大噪。影石創新成立後的一級市場募

資也是順風順水，天使輪中，ＩＤＧ資本投入百萬美元，此後，影石創新獲得了包括啟明創投、

迅雷、蘇寧、麥高控股、華金資本、朗瑪峰創投等多輪投資。



＊敏感股東或是阻礙影石ＩＰＯ的原因＊



影石ＩＰＯ一直拖著沒有推進的原因，可能與此前監管問詢中的敏感股東情況有關。

中證監早前在問詢函中要求影石創新補充說明自然人陳斌的持股情況以及對外轉讓股份的背

景、動機等。經股權穿透後，１９７０年出生的陳斌是影石創新的間接股東，曾在１９９９年至

２０１２年間任職於深交所，２００７年至２００９年，陳斌先後被借調至中證監發行部、上市

公司部工作。

劉靖康在長文中指出，敏感股東（任職深交所時）非審核崗，陳斌入股時出價最高，比深創

投高５０％，無利益輸送，非隱瞞入股。在中證監規範證監會系統離職人員不當入股情形後，影

石也已向監管提交專項審核報告。

有投行人士表示，類似存在敏感股東的ＩＰＯ項目，都比較難推進，即使此類敏感股東已經

清退，交易所在審核時也不好明確判定，還未曾有過放行ＩＰＯ的先例。

此前，得一微申報科創板ＩＰＯ時，因８名前中證監人員扎堆入股而引發熱議。上交所此後

對外回應稱，８名人員主要通過員工持股計劃、股權激勵計劃等方式間接入股，持股均不足１股

，不涉及離職人員主導的投資行為。不過，在今年３月３０日，得一微還是以撤回材料終止了

ＩＰＯ進程。（ｌｃ）

