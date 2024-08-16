《駐滬專電》長實旗下上海高尚領域項目４０％股權再次流拍

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》李嘉誠旗下的上海高尚領域項目４０％股

權的第二次拍賣在京東資產交易平台再次流拍。

據京東資產交易平台顯示，此次拍賣的標的物為上海長潤江和房地產的４０％股權，由和潤

集團持有。該股權的主要資產是位於上海市普陀區的高尚領域項目部分資產。

此次拍賣的起拍價為４８﹒１４億元（人民幣．下同），較首次拍賣的５３﹒４９億元起拍

價下降了約１０％。然而，儘管有１人報名參與競拍，但最終因無人出價而流拍。這已是該股權

的第二次拍賣，首次拍賣同樣因無人出價而未能成交。

資料顯示，上海長潤江和房地產發展成立於２００７年１０月，是長實集團（０１１１３）

與和潤集團為開發高尚領域而成立的項目公司，二者分別持股６０％和４０％。該項目也是李嘉

誠旗下長實集團進入上海的首個大型綜合項目。項目開發周期長達１７年，總建築面積達１１７

萬平方米，集酒店、辦公、居住、娛樂等多功能於一體，被譽為上海中環內在售的規模最大的城

市綜合體項目。然而，此次股權拍賣的流拍，無疑給項目的未來發展蒙上了一層陰影。



＊大股東參與破產清算拍賣但未出價＊



值得注意的是，高尚領域項目的大股東香港長江和記旗下子公司也以優先購買權人的身份參

與了此次破產清算拍賣，但並未出價。這一舉動或許表明，儘管長實集團對高尚領域項目寄予厚

望，但在當前的市場環境和項目現狀下，其也持謹慎態度。

市場分析認為，流拍的原因可能涉及多方面因素。一方面，和潤集團目前正面臨債務危機，

其法定代表人虞松波因債務問題被限制消費和列為失信被執行人，這可能對潛在買家的投資決策

產生負面影響。另一方面，高尚領域項目雖然地理位置優越、功能齊全，但尚未整體竣工，部分

房地產尚未取得實測報告，還存在補繳土地出讓金的問題，這些不確定因素可能讓潛在買家望而

卻步。

