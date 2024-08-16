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16/08/2024 14:12

《神州基金》浙江私募優策投資１２億元銀行協議存款離奇失蹤

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國私募基金行業再現底層資產不翼而飛的離奇事件。近日，
有投資者爆料稱，浙江私募機構－－優策投資於２０１９年２月１９日至２０２３年５月與長安
銀行簽訂《協議存款合同》，並通過發售三個產品向全國３７０名投資人累計募集了近百億元（
人民幣．下同）資金投向長安銀行的協議存款，該款項一直存在長安銀行寶雞金陵和科技支行的
專用存款帳戶。截止２０２４年６月２８日，根據優策基金公布的淨值和份額情況，存款餘額應
為逾１２億元，但今年７月３日，投資者卻發現《帳戶餘額明細表》並未如期公布，而在長安銀
行打印的帳戶流水憑證顯示，協議存款僅剩下８﹒６萬元，導致優策基金持有人無法贖回無法提
款。
　　隨後，優策投資於７月１０日發布重大事項公告指，公司管理的部分基金在運作過程中出現
銀行未按約定提供《帳戶餘額明細表》的情況，為保證投資人合法權益，決定暫停１１隻產品申
贖業務的辦理。
　　優策投資同時表示，已與公安機關溝通，並與長安銀行總行進行對接，積極尋求妥善的處理
方式。
　　此外，優策投資也已委託律師向長安銀行發去律師函，律師函統計的存款總額為１３﹒２億
元。其中提到，長安銀行違反規定為優策投資的私募專戶開立網銀，導致基金專屬協議存款帳戶
資金被轉出。
　　由於雙方各執一詞，開通網銀一事究竟是優策投資主動申請、還是長安銀行違規開立，目前
尚有待進一步確認。
　
＊巨額存款流向優策投資關聯公司＊
　
　　內地媒體根據獲取的銀行帳戶流水憑證發現，優策投資的存款帳戶除了向基金投資帳戶轉過
款，還向三家外部公司轉過款，分別是：寶雞鳳凰嶺投資、西安暢融投資和寶雞遠大資產。
２０１９年３月以來的每個月，短則４天，長則一周，基金投資帳戶就會向存款帳戶轉款。大部
分情況下，在存款帳戶到帳的同一天，資金就會被划給上述三家公司。
　　根據天眼查ＡＰＰ數據，優策投資和浙江貴直股權投資的大股東均為杭州連芯投資，持股比
例為９９％，持有杭州連芯投資９０％股權的李曉晴為兩家私募的實際控制人。
　　而獲得大量資金的鳳凰嶺投資由遠大資產１００％控股，遠大資產和浙江貴直股權投資之間
也有著若隱若現的關聯。例如，浙江貴直股權投資參股的青島貴直鄴興股權投資持有陝西中匠文
化４７﹒３７％的股權，而陝西中匠文化的法定代表人艾濤，同時也是遠大資產全資子公司陝西
先沁實業的法定代表人、執行董事兼總經理。（ｌｃ）

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