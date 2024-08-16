  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯
AH股新聞

16/08/2024 18:28

【企業盈警】億華通（２４０２）料中期虧損擴大約８０％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》億華通（０２４０２）（滬：６８８３３９）發盈警，預期集
團上半年將錄得歸屬於上市公司股東的淨虧損較截至去年同期歸屬於上市公司股東的淨虧損約
７６５１萬元人民幣，增加約８０％。該變動主要由於報告期間公司銀行貸款利息支出同比增加
；報告期間整體毛利率的下降導致毛利額同比減少；及報告期間因匯率變化確認的匯兌收益同比
減少。（ａｃ）

【你點睇】本港無人駕駛自動車最快本月底試運，你會否乘坐？► 立即投票

返回AH股新聞

下一篇新聞︰16/08/2024 18:28  《國企紅籌》中國鋁業（０２６００）：今年擬實施中期分紅

其他AH股新聞
More

16/08/2024 18:01  《神州期貨》中證監同意鄭州商品交易所瓶片期貨註冊

16/08/2024 17:52  《以舊換新》新一輪汽車以舊換新細則出台，補貼增加１倍

16/08/2024 17:43  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

奧運會的叢林法則

16/08/2024 07:57

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金