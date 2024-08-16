【企業盈警】億華通（２４０２）料中期虧損擴大約８０％

《經濟通通訊社１６日專訊》億華通（０２４０２）（滬：６８８３３９）發盈警，預期集
團上半年將錄得歸屬於上市公司股東的淨虧損較截至去年同期歸屬於上市公司股東的淨虧損約
７６５１萬元人民幣，增加約８０％。該變動主要由於報告期間公司銀行貸款利息支出同比增加
；報告期間整體毛利率的下降導致毛利額同比減少；及報告期間因匯率變化確認的匯兌收益同比
減少。（ａｃ）
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16/08/2024 18:28
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７６５１萬元人民幣，增加約８０％。該變動主要由於報告期間公司銀行貸款利息支出同比增加
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