《神州頭條》財經報章頭版摘要：７月宏觀經濟總體平穩、穩中有進

《經濟通通訊１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



《求是》雜誌發表習近平的文章

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８月１６日出版的第１６期《求是》雜誌將發表國家主席習近平《關於〈中共中央關於進一步全

面深化改革、推進中國式現代化的決定〉的說明》。



研究儲備增量政策舉措，增強宏觀政策協調配合

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人行行長潘功勝在接受《新華社》專訪時表示，下一步，人行將研究儲備增量政策舉措，增強宏

觀政策協調配合，支持積極的財政政策更好發力見效，堅定不移完成全年經濟社會發展目標任務

。



７月經濟運行穩中有進

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國家統計局１５日發布的數據顯示，７月社會消費品零售總額同比增長２﹒７％，規模以上工業

增加值同比實際增長５﹒１％。１至７月份，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長３﹒６％

。





《上海證券報》



《求是》雜誌發表習近平的文章

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８月１６日出版的第１６期《求是》雜誌將發表國家主席習近平《關於〈中共中央關於進一步全

面深化改革、推進中國式現代化的決定〉的說明》。



加快完善中央銀行制度，持續推動金融高質量發展

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人行行長潘功勝在接受《新華社》專訪時表示，黨的二十屆三中全會關於深化金融體制改革的部

署中，第一項任務就是加快完善中央銀行制度。人行將更加聚焦以健全貨幣政策和宏觀審慎政策

雙支柱調控框架，實現幣值穩定和金融穩定雙目標，重點做好四個方面工作。



７月宏觀經濟總體平穩、穩中有進

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國家統計局１５日公布數據顯示，７月消費增速、服務業指數回升，製造業投資發揮支撐作用，

工業新動能加快培育，中國經濟運行總體平穩、穩中有進。





《證券時報》



暑期消費拉動７月經濟，擴內需政策加力顯效

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國家統計局１５日發布的最新數據顯示，７月份經濟運行總體平穩、穩中有進。其中，暑期消費

對社會消費品零售總額等多個經濟指標起到帶動作用。



國企可轉債的剛兌信仰該放下了

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金融產品的定價，一般是以相應的風險為重要考量因子。但過去很長一段時間，可轉債市場更傾

向於認為發行人的背景，尤其具有國資背景的企業，通常具有較高的信譽和償付能力，甚至可以

超越企業財務數據傳遞的信息。國企可轉債的「剛兌信仰」一度十分牢固。



稅務總局：進一步便利納稅人跨區遷移

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國家稅務總局１５日發布《關於進一步便利納稅人跨區遷移 服務全國統一大市場建設的通知》

，從「優化事前提醒」「提速事中辦理」「完善事後服務」全環節推出系列舉措，進一步便利納

稅人跨區遷移，持續優化稅收營商環境。（ｌｃ）

